Za najstnika, kakršen sem jaz, bi bil Anže Kopitar prava družba

Ne glede na to, kakšen bo v nedeljo pogled na razplet olimpijskega hokejskega turnirja, je jasno, da ena osrednjih zgodb na ledu pripada Slovaški. Reprezentanca, ki so jo v Sočiju in Pjongčangu naši risi obakrat premagali, se je po Vancouvru 2010 vrnila med najboljše štiri in se bo danes borila za zgodovinsko prvo olimpijsko kolajno s Švedsko, finale bo v nedeljo pripadel Finski in Rusiji. V Pekingu je Slovaška predstavila igralce novega vala, med katerimi izstopa čudežni deček Juraj Slafkovsky, star 17 let. Poleti bo med udarnimi imeni na naboru NHL. V osrednji dvorani v Pekingu je spregovoril za Delo.