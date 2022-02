Žan Košir po drugem negativnem testu nared za prvi trening

Žan Košir, ki bo v Pekingu lovil četrto olimpijsko odličje, se je po potrjeni okužbi s koronavirusom vendarle priključil rojakom v olimpijski vasi. Po dveh zaporednih negativnih testih se bo v soboto že udeležil uradnega treninga na progi, so sporočili iz slovenske reprezentance.

Košir se bo tako lahko ponovno pridružil ostalim članom ekipe in je pripravljen, da nadaljuje s svojimi olimpijskimi obveznostmi, so še dodali v sporočilu. Košir je bil predviden skupaj z Ilko Štuhec za zastavonošo na današnjem odprtju OI, vendar mu je to vlogo okužba preprečila.

Pozitiven na novi koronavirus je bil po prihodu na Kitajsko, kar so 28. januarja sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Povsem blizu odhoda v olimpijsko je bil v četrtek, ko je bil na testu PCR negativen, petkov pa je potrdil to stanje. Tako je lahko zapustil izolacijski hotel, kjer je bil doslej zaprt v svoji sobi z minimalno možnostjo vadbe.

Po vrnitvi v olimpijsko vas se bo moral ravnati po protokolu »bližnjega stika«, vendar bo lahko kljub določenim omejitvam sedaj lahko nemoteno treniral in tekmoval. Deskarje na snegu kvalifikacije paralelnega veleslaloma čakajo 8. februarja, poleg Koširja bodo tekmovali še Gloria Kotnik ter Rok Marguč in Tim Mastnak.