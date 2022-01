Zaradi poti triglavskega ledenika v Peking 13.000 dreves v Sloveniji

Projekt Toli, potovanje kosa triglavskega ledenika na prizorišče olimpijskih iger v Pekingu, je dobil nadgradnjo, danes so mu dodali zeleni del še v Sloveniji. Za vsak prepotovani kilometer bodo namreč posadili drevo, skupaj jih bo najmanj 13.000, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

V OKS so projekt Toli zagnali 17. decembra, ko je kos triglavskega ledenika, odvzet v sklopu rednih vzorčenj - po koncu poti ga bodo pokazali na razstavi v Pekingu kot opozorilo o vplivu podnebnih sprememb - začel pot proti Kitajski. Zdaj so akciji dodali še drevesni del oziroma pogozdovanje prizadetih območij v Sloveniji. Kot so sporočili iz OKS, bodo v sodelovanju s partnerjem pri projektu Pivovarno Laško Union zasadili eno drevo za vsak kilometer potovanja vzorčnega ledu.

Posajena mlada drevesa bodo skupno obsegala površino petih hektarjev. Po izračunih centra za energetsko učinkovitost na IJS bodo drevesa potrebovala približno sedem mesecev, da bodo iz ozračja odstranila celotno količino CO2, ki je nastala pri organizaciji in izvedbi projekta.

Delček ledenika premagal že 5720 kilometrov predvidene poti

Pri OKS so še dodali, da je delček ledenika, ki so ga pred začetkom misije poimenovali Toli, do zdaj premagal že 5720 kilometrov predvidene poti. Končal se je že evropski del, v Rusiji pa so obiskali Sankt Peterburg in Moskvo. Ekipa, ki jo vodi Ciril Komotar za volanom hibridnega vozila, bo poleg osveščanja o izginjanju ledenikov na poti dokumentirala primere dobrih praks prehoda v nizkoogljično družbo in se seznanila z enostavnimi prijemi bolj trajnostnega življenja posameznikov.

Ekipa se bo morda na poti v Peking srečala tudi z logističnimi težavami zaradi morebitnih sprememb režimov na mejnih prehodih in nizkih temperatur. A pri OKS so zagotovili, da bodo za vsak dodatni kilometer nad 13.000 prvotno predvidenimi zasadili še dodatna drevesa.