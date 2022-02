Zlata Urša opravila z olimpijskimi igrami: V življenju je še kaj drugega

V Polhovem Gradcu je staro in mlado navdušeno pozdravilo dvakratno olimpijsko prvakinja iz Pekinga, smučarsko skakalko Uršo Bogataj. Z njo je dihal celoten kraj, njenega uspeha pa so se še posebej razveselili njeni najbližji. Bogatajeva je danes na sprejemu sicer dejala, da so bile to njene zadnje zimske olimpijske igre.

»Super je, česa takega nisem pričakovala. Zelo sem vesela. Odkar so korona časi, smo navajeni, da ni navijačev, take veselice pa že dolgo ni bilo. Vse obveznosti so kar naporne, je pa tudi lepo,« je novinarjem povedala 26-letnica in ob tem spomnila, da se bo treba tudi hitro pripraviti na zaključek sezone.

Sprejem olimpijske prvakinje Urše Bogataj. Na fotografiji Nika Križnar. FOTO: Črt Piksi

Domačini so Bogatajevi pripravili sprejem, na katerem niso manjkali ne gasilski špalir, ne ognjemet in torta. Danes je navijačem razkrila tudi, da na ZOI ne bo šla več. »To vem že nekaj časa. Štiri leta je zelo dolgo obdobje. Ne bom rekla, da sem stara, ker nisem, ampak življenja ima tudi še druge naloge in lepe stvari,« je pojasnila in dodala, da je v skokih kar nekaj dosegla.

Naspala se še ni, kot se niso uspeli niti njeni domači. »Možnost sem imel, da bi se naspal, ampak še ni bilo pravega spanca. Malo so živci naredili svoje. Tudi midva z ženo imava zdaj obremenitve, ki jih prej nisva poznala, intervjuji in vse, česar nisva bila navajena,« je povedal oče Bogatajeve Matjaž. Ob tem je dodal, da če bi ga kdo prej vprašal, ali ga bodo vse te medijske obveznosti motile, bi dejal, da je pripravljen tvegati.

Začetkov Uršine športne kariere se še dobro spominjata. »To je bila njena zamisel. Tu v Polhovem Gradcu smo imeli eno skakalnico. Videla je, kako se skače z alpskimi smučmi, in je prišla na to idejo. Vztrajala je in vztrajala, zato smo starši popustili in smo jo začeli vozit v Ljubljano,« je povedal oče. Mama Irena pa je dodala: »Rekla sva si, naj bo za nekaj mesecev, potem jo bo pa tako minilo, ker je bilo to ravno obdobje, ko so bili treningi v telovadnici, zato sva si rekla, da bo to mogoče samo eno obdobje, ki jo bo potem minilo.«

Sprejem olimpijske prvakinje Urše Bogataj. FOTO: Črt Piksi

A Urše ni minila strast do smučarskih skokov in pred dnevi je v Pekingu dosegla daleč največji uspeh v karieri. Najprej je zmagala na posamični tekmi, potem pa še v mešani. »Včasih moraš pasti na dno, da se znaš potem pobrati in iti korak naprej,« je dodala njena mama.

Njene uspehe je spremljal tudi dolgoletni župnik v Polhovem Gradcu Bogdan Oražem. Kot je povedal na sprejemu, je bil med tekmo zelo živčen. Ni se pozabil pohvaliti, da je tudi sam nekdanji smučarski skakalec. »Pri 15 letih sem postavil rekord 18,5 metra, kar ni malo. Tega še zdaj nisem presegel. Je pa šlo za skok na alpskih smučeh za hišo,« je pojasnil.

Uspeha sta se razveselila tudi župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar in sosed Bogatajevih Tone, ki skakalke večkrat spremlja tudi v živo: »Vsi smo bili zelo veseli. Tega ni nihče pričakoval. Želje so bile, ampak realno se nam ni zdelo možno.«

Sprejem olimpijske prvakinje Urše Bogataj. FOTO: Črt Piksi

Na sprejemu so bili tudi številni najmlajši. Sedemletna Olivija je na vprašanje, zakaj je danes tukaj, jasno odgovorila: »Zaradi Urše Bogataj. Zmagala je.« Njena dve leti starejša sestra Jerica pa je dodala, da sta se tudi oni že preizkusili v skokih na domači skakalnici.

Desetletni Žiga je razkril, da so se uspeha sokrajanke močno veselili tudi v šolo, kjer so delali plakate za Uršo, da so potem šolo lepo okrasili.

Med navijači je bil tudi Čuk Jože Potrebuješ. »Mi smo domačini, Andreja (žena) je bila soseda od njenih staršev, tako da smo praktično domači. Ves čas smo spremljali, jaz sem nekaj časa mislil, da je zaradi poškodbe že nehala, tako da je takle uspeh res nekaj norega,« je povedal.

Sprejem olimpijske prvakinje Urše Bogataj. FOTO: Črt Piksi

Na sprejemu so bile tudi reprezentančne kolegice Bogatajeve, med njimi tudi Nika Križnar, ki se je iz Pekinga prav tako vrnila z dvema odličjema, bronom s posamične tekme in zlatom z mešane ekipne tekme. »Danes sem spet jokala. Zlata medalja je po občutku težja, nisem ju pa še stehtala. Vsak dan me bolj boli vrat. Zlata je težja, več mi pa pomeni bronasta,« je razkrila novinarjem.

Tudi ona se je ozrla proti zaključku sezone: "Poskušali bomo ohraniti ta pokal narodov. Verjamem, da nam bo uspelo to leto." Pokal narodov je namreč edino, kar skakalkam pod taktirko Zorana Zupančiča še ni uspelo doseči.