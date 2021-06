Ana Abina in Jovana Risović najbolj prepričali trenerje

Za najboljšo igralko minule sezone državnega prvenstva so trenerji izbrali Ano Abino iz vrst novomeške Krke, med vratarkami je laskavi naziv pripadel Jovani Risović, članici Krima Mercatorja. Na lestvici strelk je na vrhu končala Minea Kolenko.



Abina je z dolenjsko zasedbo tekmovanje sklenila na tretjem mestu. Odigrala je 23 tekem in dosegla 165 zadetkov, s čimer je bila z naskokom najboljša posameznica svoje ekipe. Triindvajsetletna leva zunanja rokometašica, sicer tudi slovenska reprezentantka, bo po treh letih slekla zeleno-beli dres, saj je prestopila v vrste ajdovskega Mlinotesta.



Risovićeva se je novim, starim slovenskim prvakinjam pridružila pred začetkom te sezone. Srbska reprezentantka je bila ena izmed ključnih igralk svoje ekipe na vseh najpomembnejših tekmah, krimovke pa so sezono končale brez poraza. Na prvo mesto na svoji glasovnici jo je postavilo sedem izmed desetih trenerjev.



Ptujčanke so se vse do zadnjega borile za ohranitev mesta med prvokategornicami, kar jim je na koncu z desetim mestom tudi uspelo. Prva violina na poti do obstanka je bila zagotovo Kolenkova, ki je v rednem delu na tekmo dosegala po 8,1 gola na tekmo. Na koncu je sezono sklenila pri 180 zadetkih na 23 tekmah. Dobro se je odrezala tudi na dveh izmed treh obračunov z neposrednimi tekmicami na repu lestvice, s Koprčankami.

