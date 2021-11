Ana Gros bo z ruskimi soigralkami sila trd oreh za krimovke

Rokometašice Krima Mercatorja v nedeljo čaka nova evropska preizkušnja. Ob 14. uri se bodo v okviru sedmega kola lige prvakinj v Moskvi pomerile z ruskim CSKA, za katerega igra tudi Ana Gros, slovenska reprezentantka in najboljša strelka lige prvakinj v prejšnji sezoni.

Moskovčanke so se v prejšnji sezoni ligi prvakinj prebile vse do zaključnih bojev najboljše četverice. Ena od ovir na njihovi poti je bila tudi ekipa Krima Mercatorja, s katero so se srečale v osmini finala. Tigrice so bile v začetku marca boljše za pet zadetkov (25:20), ko sta največ zadetkov za zmago prispevali Oceane Sercien Ugolin (6) in Nataša Ljepoja (5), na povratni tekmi so zmago slavile Rusinje (27:21). V nadaljevanje tekmovanja se je zaradi boljšega skupnega seštevka obeh tekem prebila zasedba CSKA. V konkurenci ekip stare celine so na koncu zasedle nehvaležno četrto mesto.

Moskovčanke z bero 3:2

Rusinje so v tej sezoni evropskega tekmovanja zbrale tri zmage in dva poraza. Nazadnje so dobile dvoboj z branilkami naslova iz Kristiansanda in zabeležile poraz proti danskemu klubu Odense. Trenutno v skupini B zasedajo peto mesto.

Ekipo CSKA večinoma sestavljajo domače igralke, pomembna okrepitev tekoče sezone je Ana Gros, slovenska reprezentantka in najboljša strelka lige prvakinj v sezoni 2020/21. Velenjčanka je v minuli sezoni v majici francoskega Bresta dosegla 135 zadetkov. Do zdaj je za aktualne ruske prvakinje igrala na dveh evropskih tekmah in dosegla 16 zadetkov.

Poleg Slovenke so nevarne tudi domačinke. Karina Sabirova je v tekoči sezoni dosegla že 20 zadetkov, 18 sta jih dodali Antonina Skorobogatčenko in makedonska rokometašica na položaju desnega krila Sara Ristovska.