Ana Gros izvoljena v komisijo športnikov

Na olimpijskih igrah v Parizu so potekale volitve za Komisijo športnikov pri Mednarodni rokometni zvezi (IHF). Vanjo je bila izvoljena kapetanka slovenske reprezentance Ana Gros.

Poleg Grosove (173 glasov), ki se je na volitvah uvrstila na tretje mesto, bodo mesta članov komisije za mandatno obdobje med letoma 2024 in 2028 zasedli še španski vratar Gonzalo Perez de Vargas (203), Francoz Dika Mem (178), Nemka Xenia Smits (165) in Egipčan Mohamad Sanad (69). Perez de Vargas je bil kot športnik z največ prejetimi glasovi imenovan tudi za začasnega predsednika komisije. To funkcijo bo opravljal najmanj do Kongresa IHF v letu 2025.

»Počaščena sem, da sem postala del komisije in da so mi rokometni kolegi in kolegice namenili toliko glasov. Po najboljših močeh se bom trudila, da bo glas nas, športnikov slišan ter da se bodo naše pravice spoštovale tudi v prihodnje,« je dejala Grosova, nosilka slovenske zastave na otvoritvi OI.

Ana Gros je s Slovenkami v Parizu premagala Južno Korejo. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Na olimpijskih igrah v Parizu je sicer imelo glasovalno pravico 406 športnikov, izkoristilo jo je 327. IHF komisija športnikov je del Mednarodne rokometne zveze, ki predstavlja glas rokometašev in rokometašic iz celotnega sveta znotraj omenjene organizacije. Prve volitve so potekale leta 2007 na moškem in ženskem svetovnem prvenstvu. Predsednik komisije je polnopravni član Sveta IHF, najvišjega organa IHF, kjer zastopa interese športnikov in daje priporočila na področjih, povezanih s športniki.

Ana Gros bo v tej sezoni igrala za Krim Mercator.