Anina osmica premalo za naslov

Heidi Loke je na jesen kariere osvojila še en naslov. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Ana Gros se od Francije poslavlja s porazom. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Izidi F4 v Budimpešti:

je dosegla osem golov za Brest, toda to je bilo premalo za zmago v finalu rokometne lige prvakinj. Naslov je prvič vzel norveški Kristiansand, ki je zmagal s 33:28 Brest je izgubil preveč moči v polfinalu, ko je po podaljšku in izvajanju 7-metrovk izločil branilke naslova iz Györa. Norvežanke so bile boljše vso tekmo in zasluženo slavile največjo zmago.Grosova je sicer daleč najboljša strelka lige prvakinj (135 golov), ampak ji ni uspelo prvič osvojiti naslova. Leta 2012 je izgubila v dresu Györa proti Budućnosti. Po zgodbi v Metzu in Brestu se bo poleti preselila v moskovski CSKA. Ta je zasedel četrto mesto, potem ko je visoko izgubil proti Györu.Pri Kristiansandu so blestele veterankiv vratih inna črti, kar 11 golov je zabila mladanajboljša strelka F4 z 22 goli, razglašena je bila tudi za najboljšo igralko turnirja.Slovenski prvak Krim Mercator je izpadel v osmini finala proti CSKA, v prihodnji sezoni bo močno okrepljen napadal nastop na sklepnem turnirju.: Györ 27:25 (23:23, 20:20, 11:8) - po izvajanju 7-metrovk(Ana Gros devet golov za Brest): CSKA Moskva 33:30 (18:12): CSKA Moskva 32:21 (18:8)Brest :28:34 (14:18)(Ana Gros 8 golov za Brest)