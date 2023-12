Barcelona pričakovano za razred boljša od Celjanov

Oddaljujejo se časi, ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško presenečali tudi sredi Katalonije. Tokrat so bili v tekmi 10. kola lige prvakov rokometaši Barcelone v svoji dvorani za razred boljši od gostov iz Slovenije ter so jih ugnali z 39:30 (21:13).

Tekma je bila tako ob vidni kakovostni razliki bolj kot ne odločena že v 1. polčasu, Celjani so – žal – v 10. nastopu sezone za evropske točke zabeležili poraz št. 10. Med Celjani so se strelci razvrstili takole: Cokan 8, Ivanković 7, M. Janc 6, Krečič 3, Antonijević 2, Marić, Mazej, Rakita, Žabič. Pri gostiljitelji sta bila najučinkovitejša Francoz Richardson (9) in Portugalec Frade (6).

Do naslednje priložnosti za prvo točko ali zmago v tem tekmovanju pa bodo igralci našega najuspešnejšega rokometnega kluba morali dolgo čakati – naslednjo tekmo v ligi prvakov bodo imeli 14. februarja proti Montpellieru.