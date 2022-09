Blaž Blagotinšek še tretji Slovenec pri Göppingenu

Dres tega nemškega prvoligaša že nosita Slovenca Jaka Malus in Vid Poteko, ki pa se je poškodoval, zato so se pri Göppingenu tudi hitro odzvali s podpisom Blaža Blagotinška. Kot so zapisali pri Göppingenu, so se v klubu hitro odzvali na poškodbo Poteka in pripeljali dodatnega krožnega igralca, saj želijo zeleno-beli dobro začeti sezono 2022/23.

Blagotinšek, ki se je v dresu slovenske reprezentance poleg olimpijskih iger leta 2016 v Riu de Janeiru udeležil treh evropskih in treh svetovnih prvenstev, je eden najboljših krožnih napadalcev v Evropi, meni športni direktor kluba Christian Schöne.

»Še posebej, ker je imel v vseh ekipah, za katere je do sedaj igral, pomembno vlogo tudi v obrambi,« je dejal Schöne, nekdanje desno krilo nemške reprezentance, Magdeburga in Göppingena.

Trener Hartmut Mayerhoffer je glede prihoda 2,02 metra visokega novinca optimističen: »Še dobro, da smo lahko tako hitro reagirali na poškodbo Vida Poteka. Ta položaj kot zelo pomemben temelj v obrambi in prepomemben, da bi ostal prazen dlje časa. Blaž je igralec, čigar izkušnje in sposobnost bomo, upam, dobro izkoristili.«

»Zelo sem vesel, da sem tukaj. Vedno sem si želel igrati v nemški rokometni bundesligi. Najpomembneje se mi zdi, da ima klub velike cilje in ambicije. Dal bom vse od sebe in prepričan sem, da bomo z ekipo dosegli dobre rezultate,« pa je ob podpisu dejal Blagotinšek, ki bo po Celju Pivovarni Laško in Veszpremu z 28 leti zaigral za tretji klub v profesionalni karieri.