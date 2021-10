Bregar ni več trener Krima, zamenjala ga je pomočnica

Uroš Bregar je zaradi slabega začetka v EHF ligi prvakov izgubil mesto trenerja pri rokometnem klubu Krim Mercator. Zamenjala ga je pomočnica Natalija Derepasko, dolgoletna igralka in trenerka v klubu.

RK Krim Mercator je pred letošnjo sezono pomembno okrepil ekipo in si zastavil visoke cilje, rezultati žal niso sledili visokim ciljem, si zapisali v izjavi za javnost. Krimovke imajo po petih tekmah eno zmago, nazadnje so klonile na Danskem proti Odenseju.

Natalija (Nataša) Derepasko je bila Bregarjeva pomočnica, strokovnjakinja, ki je pred 20 leti dvakrat stopila na evropski vrh in bila pri obeh lovorikah med ključnimi igralkami ljubljanskih rokometašic. Tudi po karieri je ostala v rokometu in pomembno prispevala k razvoju mladih igralk v ljubljanskem klubu, obenem pa ima tudi vse trenerske licence. Vodstvo verjame, da je najboljša izbira, ki je v interesu kluba in rokometa v Sloveniji, so še zapisali v ljubljanskem klubu.

Nataša Derepasko (levo) je kariero končala leta 2008 in se posvetila trenerskemu delu. FOTO: Jure Eržen

Bregar je pred sezono zapustil tudi slovensko reprezentanco, v kateri ga je zamenjal Dragan Adžić. Bregar je zdaj selektor Srbije.

Slovenske prvakinje so v ligi prvakinj v skupini B po petih krogih predzadnje z dvema točkama, pred njimi so Györ (10), Metz, Odense, CSKA Moskva (po 6) in Sävehof, za njimi pa Kastamonu (0).