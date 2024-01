Čas za izbris grdih berlinskih madežev, tudi Dončićevega in Kopitarjevega

V nadaljevanju preberite:

Z rekordom se bo danes začelo 16. evropsko prvenstvo v rokometu. Tekmi med Francijo in Severno Makedonijo ter Nemčijo in Švico si bo na nogometnem štadionu v Düsseldorfu ogledalo 53.000 gledalcev, kar bo največji obisk rokometne tekme doslej. Omenjena četverica reprezentanc se bo jutri preselila v Berlin, kjer bodo svojo 14. zgodbo na euru začeli Slovenci in se pomerili s Ferskimi otoki.

Kako odmevno je prvenstvo v Berlinu? Kaj napovedujejo legende? Zakaj ima slovenski šport slabe spomine na Mercedes-Benz Areno? Kakšna evforija vlada na Ferskih otokih in kaj je slovenski sedmi sili povedal selektor Peter Bredsdorff-Larsen? Oglejte si fotogalerijo iz Berlina ...