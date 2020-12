Celjani s Horženom odbili Trimov napad

Hamidović poskrbel za preobrat

Celjski rokometaši so bili prvič v sezoni državnega prvenstva pod velikim pritiskom, vendar so v svojem Zlatorogu odbili napad ambicioznega Trima in ostajajo stoodstotni v ligi NLB. Bilo je 28:25 (13:11), pred tem je Gorenje zmagalo pri Ljubljani s 34:24 (16:6) in se s Trimom izenačilo na drugem mestu.Zdaj imajo Celjani štiri točke prednosti pred ekipo, ki se je pred televizijskim občinstvom pokazala v zelo dobri luči in vse do zadnjih minut ogrožala zmago branilcev naslova, pri katerih je reprezentančno formo prikazal otrok trebanjske rokometne šole. Dosegel je sedem golov, tako kot hrvaški reprezentant. Pri gostih, ki so doživeli drugi poraz v 1. SRL, sta po petkrat zadelainCeljani se bodo 23. t. m. v ligi prvakov doma pomerili z Zagrebom in želeli ohraniti upanje na nastop v osmini finala.Obračun vodilnih ekip na domači sceni se je po hudem in enakovrednem boju končal z zmagoslavjem državnega prvaka iz Celja. Do desete minute je bila tekma povsem izenačena, nato pa so v dvorani Zlatorog zagospodarili domači rokometaši in po golu Šarca v 15. minuti povedli z 8:3.A izbranci Zormana, nekdanjega člana Celja, se niso vdali, z veliko boljšo predstavo v obeh smereh so sedem minut kasneje znižali na 7:9, v 28. minuti pa po zadetku reprezentantaiz nasprotnega napada na 10:11.Hud in neizprosen boj za vsak košček igrišča se je nadaljeval tudi v drugem polčasu. Srčni Trebanjci so kljubovali favoriziranim Celjanom in jih v 47. minuti pahnili v zaostanek, potem ko je Hamidović zadel za vodstvo z 21:20.Izbranci domačega trenerjaso v naslednjih štirih minutah naredili delni izid 3:0 in povedli s 23:21, a so jih gosti po golih Hamidovića in Cingesarja zelo hitro ujeli in izenačili na 23:23. Celjani so v prelomnih trenutkih dvoboja vendarle strnili svoje vrste, mir v hišo sta prinesla dva gola Horžena in eden, po vodstvu s 26:23 je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Celju.