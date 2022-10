Celjani v drugem polčasu preklopili v evroligaško prestavo

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zadnji tekmi 4. kola lige NLB premagali Koper s 34:30 in tako uspešno opravili generalko pred sredino tekmo EHF lige prvakov, ko bo v Zlatorogu ob 18.45 gostoval francoski Nantes z Rokom Ovničkom. Celjani so imeli težave v prvem polčasu, ki so ga izgubili s 15:16, v nadaljevanju pa dali v evroligaško prestavo in kmalu razrešili dvome o zmagovalcu.

S četrto zmago na prav toliko tekmah so se na vrhu izenačili s Trimom, ki je v lokalnem derbiju razbil Sviš. Novo točko je izgubilo Gorenje, ki se je s Slovenj Gradcem razšlo z 28:28. Ribnica je z golom Ilije Bogdanovića v izdihljajih tekme dosegla zmago proti Dobovi. Mariboru je točko s sedmih metrov proti Slovanu prinesel kapetan Tadej Sok.

Liga NLB, 4. kolo:

Krško: Urbanscape Loka 20:20 (Novak 5; Cingesar 7)

Sviš Ivančna Gorica: Trimo Trebnje 18:33 (Justin 6; Glavaš 6)

Riko Ribnica: Dobova 30:29 (Žagar 6; Nešič 8, Rantah 6)

Maribor Branik: LL Grosist Slovan 30:30 (Planinšek 9; Ranisavljević 8)

Krka: Jeruzalem Ormož 31:22 (Knavs 12; Ćirović 10)

Slovenj Gradec: Gorenje 28:28 (Eskeričić 8, Štumpfl 6; Sokolič in Tajnik po 5)

Celje Pivovarna Laško: Koper 34:30 (Marguč 8, Mazej 6; Poklar 11, Žagar 5)