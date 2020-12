Celjani v Zlatorogu potrebujejo zmago nad Zagrebom

Narediti vse za zmago

Rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo v sredo v ligi prvakov pomerili z Zagrebom. Dvoboj bi moral biti na sporedu 10. decembra, a so ga prestavili zaradi okužb z novim koronavirusom v hrvaški ekipi. Tekma pa 13 dni kasneje ne bo nič kaj manj pomembna za Celjane, ki se oklepajo upanja v boju za šesto mesto v skupini B.Varovancemje na roko šel predvsem izid tekme med Nantesom in Motorjem iz Zaporožja, ki jo je v gosteh dobil slednji. S tem ima Nantes na lestvici skupine B štiri točke po sedmih tekmah, s čimer je dve pred Celjem, ki pa ima tekmo več. En medsebojni obračun bosta tekmeca še odigrala v prihodnjem letu, a še prej sta dve točki v dvoboju proti Zagrebčanom, ki zasedajo zadnje mesto brez osvojenih točk, nujni.V Zlatorogu se bosta tekmeca v dolgoletnem evropskem rivalstvu pomerila še 24. Vključno z obračuni v ligi Seha bo to 29. merjenje slovenskih in hrvaških državnih prvakov. Pod vodstvom Tomaža Ocvirka so Celjani v minuli sezoni prvič Zagrebčane ugnali tako doma kot v gosteh. V tej sezoni so oktobra že zanesljivo slavili v Zagrebu (30:22) Z zmago bi Celjani bolj ali manj potrdili sedmo mesto, za osvojitev šestega mesta pa bi nato morali računati na vsaj dve presenečenji na preostalih tekmah (zaostala tekma z Nantesom v gosteh, Kiel in Aalborg v gosteh ter Barcelona in Veszprem doma).Celjski rokometaši se kljub zahtevnemu položaju ne predajajo, zavedajo pa se, da bo tekma z Zagrebom izjemno zahtevna in povsem drugačna kot tista v gosteh.»Vsekakor smo v Zagrebu odigrali na zelo visoki ravni, imeli pa smo na voljo vse igralce, kar je v tej sezoni redkost in žal bo tako tudi na tekmi v sredo. Ne smemo pa se ozirati na tisto tekmo v Zagrebu, ker razlika ni bila povsem realna in gostje bodo vsekakor iskali priložnost, da se oddolžijo za tisti poraz pri njih. Naša naloga je, da se maksimalno pripravimo na tekmo in da smo do takrat popolnoma osredotočeni. Dobro delamo, pred nami pa je zadnja naloga v tem koledarskem letu in narediti moramo vse, da jo dobimo,« je sporočil Ocvirk.Zanašanje na slabšo pripravljenost zaradi prisilnega premora po okužbah v moštvu Zagrebčanov zato ne pride v poštev. Posebej zaradi zahtevnega položaja na lestvici skupine B.»Trenutni položaj ni takšen, kot smo si ga želeli pred začetkom sezone. Zato je sedaj pomembno, da se ne obremenjujemo s tem, koliko tekem je še do konca. Sezona je specifična in marsikomu ne gre po željah. Zato je pomembno, da smo osredotočeni le na vsako naslednjo tekmo in naloge, ki nas na njej čakajo. To je zadnja tekma v tem koledarskem letu in z zmago se lahko približamo konkurentom, zato je to naš edini cilj,« je dejal kapetanTekma z Zagrebom se bo začela v sredo ob 18.45, neposredni prenos pa bo na televiziji Arena Sport in Valu 202.