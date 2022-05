Celjani imajo na dlani 25. zvezdico

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po zmagi v Posavju še bližje 25. naslovu državnih prvakov. Tega lahko osvojijo že v torek, 24. maja, v primeru zmage Velenjčanov proti Trebanjcem ali pa tudi neodločenem izidu na zaostali tekmi 14. kroga.

V nasprotnem primeru za končno zmagoslavje potrebujejo le še točko na zadnjem dvoboju proti tekmecem iz Ivančne Gorice v dvorani Zlatorog. Celjani imajo pred zadnjim krogom štiri točke prednosti pred drugouvrščenimi Trebanjci (tekma manj).

Izbranci gostujočega trenerja Alema Toskića so takoj zaigrali resno in odgovorno ter si že po vsega petnajstih minutah dvoboja priigrali prednost osmih golov (12:4). V nadaljevanju niso popustili niti za ped. Prvo polovico tekme se končali s prednostjo 11 zadetkov (22:11) ter tako razrešili vse dvome o 23. zmagi v tej sezoni. V drugem polčasu rokometaši iz mesta grofov, ki so pred tednom dni v tekmi za tretje mesto za slovenski pokal Dobovčane premagali le z 31:28, niso igrali na vso moč, na koncu pa so le dosegli pričakovano zmago.

Tim Cokan je odkritje celjske sezone. FOTO: Slavko Kolar

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tim Cokan in Žiga Mlakar. Oba sta dosegla po pet golov, toliko jih je v dobovški dosegel tudi Nik Rantah. Zasedba iz Celja bo v zadnjem krogu gostila Sviš Ivančno Gorico, ekipa iz Dobove bo gostovala pri Ljubljani. Obe tekmi bosta v petek, 27. maja.