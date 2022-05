Celjani zdaj že pred pragom 25. naslova prvakov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v derbiju 24. kola domačega rokometnega prvenstva ugnali Velenjčane s 27:25 (14:14; Čepić 7, Cokan 5, Kodrin 3; Sokolič 5, Tajni 4) ter se močno približali 25. naslovu državnih prvakov.

Obračun celjskih in velenjskih rokometašev je bil uvodoma podoben tekmi v nemški bundesligi, goli so se v lepem vzdušju dvorane Zlatorog pred 1600 gledalci vrstili kot za stavo. Ne eni ne drugi pa si niso priigrali visoke prednosti, še najvišja je znašala v korist domačih rokometašev, ki so trikrat povedli za dva gola (8:6, 10:8 in 13:11).

Ekipi sta se na veliki odmor odpravili z neodločenim izidom 14:14, neizprosen boj za vsak košček igrišča pa se je odvijal vse do 46. minute, ko so si izbranci domačega trenerja Alema Toskića prvič na tekmi priigrali tri gole prednosti (22:19).

Velenjska minuta odmora ni ustavila celjskega naleta. Domači rokometaši so v prelomnih trenutkih dvoboja prikazali dovolj zbrano in preudarno predstavo, predvsem pa izkoristili utrujenost svojih tekmecev iz Šaleške doline, ki so v zadnjem obdobju odigrali številne obračune na domači in mednarodni sceni. Pred današnjim gostovanjem v Celju so v začetku tega tedna končali tudi svojo mednarodno pot v četrtfinalu evropske lige proti portugalski Benfici iz Lizbone.

Konec prihodnjega tedna bo sklepni turnir pokala Slovenije v Slovenj Gradcu, že v sobotnem polfinalu bo novi derbi Celje vs. Gorenje. V prihodnjem kolu v ligi NLB bo celjska ekipa gostovala v Dobovi, velenjska pa bo gostila Ljubljano. Sicer pa Celjani za domačo šampionsko lovoriko potrebujejo še tri točke iz dveh tekem proti Dobovi in Svišu.