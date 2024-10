Celje, Krka in Ormož na evropskem parketu: Pereira: Pripravljeni na pekel

Kar trije slovenski klubi bodo konec tedna nastopili v pokalu EHF, zato bo državno prvenstvo precej okrnjeno. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo evropsko pot začeli v BiH, jutri ob 19. uri bodo gostovali v Gračanici in želeli že na prvi tekmi rešiti vprašanje napredovanja.

Pol ure prej bo v Srbiji pri Metaloplastiki iz Šabca gostovala Krka. V nedeljo pa ob 20.15 pri Borcu iz Banjaluke čaka tekma Jeruzalema iz Ormoža. Vse tri povratne tekme bodo naslednji konec tedna v Sloveniji.

»Po naših informacijah se v Gračanici obeta pravi rokometni praznik, v novi dvorani nas bo pričakalo okoli 4000 navijačev. Zagotovo zato domačini gojijo kakšne apetite po presenečenju. Zavedamo se, da smo boljša ekipa in to želimo dokazati tudi na igrišču. Zelo pomembno je, da tam odigramo dobro tekmo, saj sta obe tekmi z Gračanico v nizu težkih tekem v državnem prvenstvu, kjer nas po Slovenj Gradcu čakata še Slovan in Trimo,« je za celjsko spletno stran razmišljal trener Paulo Pereira, ki v 1. SRL še ne pozna poraza.

Jeruzalem naj bi v Banjaluki spodbujalo kar 300 navijačev iz Ormoža in okolice.

V ligi NLB so Celjani že med tednom premagali Slovenj Gradec, Krka pa je izgubila doma s Slovanom. Srečanje med Gorenjem, ki ga v torek čaka domača tekma EHF evropske lige z Luzernom, in Jeruzalemom je preložena na 12. november.V 8. kolu bodo tako jutri ob 19. uri tekme Ribnica – Krško, Loka – Trimo in Koper – Sviš.