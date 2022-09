Celjski maestro postal MVP

Ni nepričakovana novica, ampak je vseeno veliko priznanje za slovenski rokomet. Aleksa Vlaha je Evropska rokometna zveza razglasila za najkoristnejšega igralca drugega kola EHF lige prvakov.

Mladi Koprčan je blestel na tekmi med Celjem Pivovarno Laško in Kielom in je bil z 10 goli in devetimi asistencami najbolj zaslužen za senzacionalno zmago slovenskih prvakov z 38:36.

Celjane v nedeljo čaka derbi lige NLB pri Gorenju, nato bodo gostovali v Barceloni, naslednja domača evropska tekma pa bo proti Nantesu.

»Sanjal sem o tem, da bomo premagali Kiel, verjel sem v to in se je uresničilo,« je po sredinem čudežu v dvorani Zlatorog povedal 25-letni Koprčan, kapetan mlade ekipe trenerja Alema Toskića. »Zapomnite si ime Aleks Vlah. Rodila se je nova zvezda,« pa so zapisali na uradni strani tekmovanja.