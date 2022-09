Celjski rokometaši že za uvod proti kandidatu za najvišja mesta

V četrtek jih ob 18.45 čaka obračun s šestkratni danskimi prvaki iz Aalborga. Štajersko ekipo v skupinskem delu čaka »creme de la creme« evropskega rokometa, španska Barcelona, madžarski Pick Szeged, poljske Kielce, francoski Nantes, nemški Kiel, norveški Elverum in Aalborg zagotovo sodijo v to kategorijo. Petindvajsetkratne slovenske prvake uvodoma čaka imenitna danska zasedba, ki je v minuli sezoni v domačem prvenstvu osvojila drugo mesto za Gudmejem.

»Aalborg je ekipa, ki je bila sestavljena z namenom, da bi v tej sezoni prišla na zaključni turnir lige prvakov in dosegla najvišja mesta v vseh tekmovanjih. Od nas se pričakuje, da se na vsaki tekmi borimo po najboljših močeh in skušamo izkoristiti vsako priložnost. V nobeno tekmo ne mislimo vnaprej izobesiti bele zastave, s to miselnostjo se podajamo v novo sezono elitne lige prvakov,« je pred uvodno tekmo v Hamletovi deželi dejal trener Alem Toskić.

»Gre za vrhunsko ekipo, ki je zmes odličnih posameznikov, samih reprezentantov, na čelu s fantastičnim Mikkelom Hansnom. So ekipa, ki je že dolga leta skupaj, igrajo čvrsto obrambo in imajo zelo hiter protinapad. Premorejo zelo izkušene igralce, ki vsako napako izjemno hitro kaznujejo in na to moramo biti zelo dobro pripravljeni,« je o moči danske ekipe dejal Toskić.

Poleg Hansna, ki je v zadnjih desetih letih branil barve razvpitega PSG, za Aalborg igrajo še številni imenitni rokometaši, kot so Islandec Aron Palmarsson, Norvežana Sebastian Barthold in Kristian Bjørnsen, Šveda Lukas Sandell in Felix Claar. Slednji je bil v minuli sezoni četrti najboljši strelec lige prvakov, tu je še kopica domačih kakovostnih igralcev, ki jih vodi 45-letni danski strokovnjak Stefan Madsen.

Aalborg in Celje Pivovarna Laško sta se doslej pomerila petkrat, na njih je slovenska ekipa dosegla dve zmage in doživela tri poraze. Celjska zasedba je v generalki za prvi obračun v ligi prvakov konec minulega tedna v Novem mestu po velikih težavah premagala Krko s 30:28, medtem ko je Aalborg visoko ugnal Lemvig s 37:24.