Četrti najstarejši klub ostaja zvest poslanstvu in potrebuje podporo

Rokometni klub Črnomelj je društvo z dolgoletno tradicijo. Je najstarejši rokometni klub v jugovzhodni Sloveniji in četrti najstarejši v vsej državi. Daljšo tradicijo imajo le RK Celje Pivovarna Laško, Slovan in Maribor Branik. Ustanovljen je bil leta 1953 in je predlani praznoval 70. obletnico. Četrtega novembra 2023 sta v Črnomlju prijateljsko tekmo odigrali Slovenija in Srbija. Dvorana SŠ Črnomelj je pokala po šivih in bil je pravi praznik rokometa, začinjen z zmago reprezentance Uroša Zormana ...

Članska ekipa nastopa v 1. B ligi. Trener je Srb Slaviša Laković, pomočnik Sebastjan Slemenšek. V ekipi najbolj izstopa 22-letni Erik Medic, najboljši strelec ekipe in drugi v ligi z 92 zadetki na 12 tekmah, veliko si obetajo od 19-letnega Klemna Starešiniča. Iz Črnomlja izhaja tudi nekdanji selektor slovenskih rokometašic Uroš Bregar. V športni dvorani SŠ Črnomelj je na tekmah dobro vzdušje, na določenih tekmah se zbere tudi več kot 250 navijačev.

Kaj je povedal predsednik kluba Saša Malerič? V kakšnih okoliščinah deluje klub, kaj so glavne težave in kakšne so njegove ambicije?