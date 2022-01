Črnogorci že heroji naroda, a želijo še stopničko višje

Medtem, ko bodo vodilni možje slovenskega rokometa skupaj z navijači še dolgo časa premlevali dogodke iz Debrecena, kjer je Črna gora v ključni tekmi za napredovanje v drugi del tekmovanja s 33:32 premagala Slovenijo, imajo v najmanjši nekdanji jugoslovanski republiki zgolj razloge za slavje.

»Občutek je fenomenalen, to smo sicer več mesecev pred prvenstvom napovedovali, a nismo vedeli, da se nam bo zgodilo to s 'korono,'« se je težavnih zadnjih tednov, po prihodu v Debrecen so sledili tudi zapleti z nastanitvijo, za državno RTCG spominjal presrečni prvi mož Črnogorske rokometne zveze Petar Kapisoda. »Od prvega do zadnjega je potrebno čestitati fantom, oni so za vzor, so heroji naroda, najboljši sinovi, ki jih ima Črna gora. Preživeli smo vsakodnevna testiranja, ko nikoli ne veš, kdo bo naslednji pozitiven. So primer tega, kako se bori za svoj grb, Slovence, ki igrajo v najboljših evropskih klubih, smo nadigrali. Še bomo doživljali takšne trenutke,« je še napovedal.

Roganović: Ti fantje imajo zlat potencial

Portal Vijesti je poročal tudi o »čudežu« črnogorskih levov v Debrecenu, kjer je selektor Zoran Roganović po uvrstitvi v družbo 12 najboljših ekip stare celine govoril celo o »zlatem potencialu«.

»Ni evforije, a to je res velik uspeh. Nebo je meja, ti fantje so sposobni marsičesa. Nihče ne ve, kaj vse se je dogajalo, kako smo trenirali ... Fantje so tako psihično močni, šli so skozi vse, skozi pekel, na koncu pa pokazali, da smo lahko v vrhu evropskega rokometa. Ti fantje imajo zlat potencial. Zame je to zgolj začetek, to bom tudi povedal fantom. Gremo naprej, a še močnejši bomo,« je kar vrelo iz Roganovića.

Z varovanci, proti Sloveniji je blestel izjemni vratar Nebojša Simić, ga čakajo še najmanj štiri tekme v Budimpešti, ko bo (vsaj na papirju, če seveda ne bo novih okužb) Črna gora poimensko še močnejša. Imena tekmecev bodo Črnogorci izvedeli po razpletu skupine B, v kateri igrajo domača Madžarska, Islandija, Nizozemska in Portugalska.