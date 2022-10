Deki Bombač: Če bo samo eden veslal drugače, bomo vsi potonili

V nadaljevanju preberite:

Športna Slovenija je to jesen dihala s košarkarji in odbojkarji, pred kratkim je ploskala nogometašem, čas bi že bil, da bi bila spet ponosna tudi na rokometaše. Nazadnje je bilo tako tik pred izbruhom pandemije covida-19, ko je nastopila v polfinalu EP na Švedskem. Tam je bil naš najboljši igralec Dean Bombač, v katerega so uprte oči tudi zdaj, ko Slovenija začenja kvalifikacije za euro 2024 in že zre proti januarskemu SP na Poljskem. Kaj je pod Pohorjem povedal Deki, kaj pričakuje od naslednjih izzivov, začenši s četrtkovo tekmo v mariborskem Taboru (20.00), kako pričakuje skorajšnje soočenje s svojim Koprčanom v dresu Celja Pivovarne Laško Aleksom Vlahom, kaj pravi o slabem začetku Pick Szegeda in kako gleda na vrnitev Borisa Deniča v izbrano vrsto?