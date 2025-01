Nov izbruh navdušenja v Zagrebu, srčna Hrvaška v finalu mundiala (FOTO, VIDEO)

Kakšna veselica v Zagrebu! Primerljiva z osvojitvijo srebrne kolajne na nogometnem mundialu leta 2018. Hrvaški rokometaši so z izjemnim prvim polčasom premagali trikratne olimpijske prvake iz Francije in se uvrstili v finale 29. svetovnega prvenstva.

Francija: Hrvaška 31:28 (11:18) Arena zagreb, gledalcev 15.600, sodnika: Schulze in Tönnies (Nemčija).

Francija: Desbonnet, Bolzinger; Minne 3, Remili 1, Bos, Prandi 1, Richardson 1 (1), Mem 8, Tournat 2, Grebille 1, Karabatić, Fabregas 4, Kounkoud 3, Nahi 2, Konan, Briet 2; Hrvaška: Kuzmanović, Pešić; Duvnjak, Šoštarić, Klarica, Šimić, Srna 7, Karačić 1, Maraš 4, Mamić, Lučin 1, Martinović 6, Šušnja, Šipić 2, Glavaš 3 (1), Jelinić 7; sedemmetrovke: Francija 3 (1), Hrvaška 2 (1); izključitve: Francija 8, Hrvaška 8; rdeči karton: Minne (32.).

Pred več kot 15.500 navijači so zmagali z 31:28. Odločilen je bil prvi polčas, v katerem so si priigrali visoko vodstvo (18:11) in se tekmecem maščevali za poraz v finalu domačega svetovnega prvenstva leta 2009. V velikem finalu v Oslu se bodo v nedeljo pomerili z zmagovalcem jutrišnjega drugega polfinala med Dansko in Portugalsko (20.30).

Neverjeten prvi polčas so odigrali hrvaški rokometaši, bili so kot v transu in zadevali z vseh položajev, Francozi, ki so veljali za precejšnje favorite, so bili v šoku v peklenskem vzdušju zagrebške Arene. Niso vedeli, kje se jih drži glava, po 26 minutah so bili pri 9:18 v izgubljenem položaju.

Vratar Dominik Kuzmanović je bil enigma za zvezdnike Diko Mema, Nedima Remilija in Melvyna Richardsona. Hrvati so imeli celo napad za plus 10. Vse težave, ki jih je imel domači selektor Dagur Sigurdsson, so bile kot papirnate ladjice v bližnji Savi. Navijači so bili v ekstazi ...

Veselje v Areni je bilo nepopisno. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

V zadnjih treh minutah prvega polčasa je vendarle posijal žarek upanja za šestkratne svetovne prvake, ki so pred tem po veliki drami premagali Egipt. Zaostanek so znižali na sedem golov (11:18), kar se je zdelo še ulovljivo. Hrvati, ki so pred tem v zadnji sekundi z golom Marina Šipića premagali Madžare, pač niso mogli 60 minut leteti na krilih adrenalina. Ali pač?

Dominik Kuzmanović je bil spet junak. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

V drugem polčasu so Francozi dosegli prvi gol, nato pa šok za reprezentanco Guillauma Gilla. V napadu je Aymeric Minne s komolcem udaril Leona Šušnjo in prejel rdeči karton. Francoska barka se je zdela potopljena. Tekma je postala vse manj gledljiva, Hrvati so na okopih branili prednost. Padali in zvijali so se po igrišču kot Neymar v najboljših časih.

A so tudi ohranjali zbranost, blesteli so Marin Jelinić (7 golov), Zvonimir Srna (7) in Ivan Martinović (6), v vratih je bil znova izvrsten »Kuzma« Kuzmanović. Francozi so prišli na minus 3 (24:27), toda preobrata niso zmogli. Rane z domačih olimpijskih iger niso zaceljene, mali obliž bi bil bron.

Dagur Sigurdsson bo verjetno dobil spomenik. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Hrvaški kapetan Domagoj Duvnjak je igral malo, ampak imel zelo pomembno vlogo. To je bila njegova zadnja domača tekma za reprezentanco v izjemni karieri.

Navijači so Hrvate ponesli do zmage. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

V petkovem polfinalu se bosta pomerili Danska in Portugalska; Danci, trikratni zaporedni svetovni prvaki iz let 2019, 2021 in 2023, so v četrtfinalu ugnali Brazilijo s 33:21, Portugalci pa Nemce po podaljških z 31:30 za sploh prvi polfinale na SP. Portugalce vodi trener Celja Pivovarne Laško Paulo Pereira.