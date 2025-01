Zapravljena priložnost

V nadaljevanju preberite:

Zagreb je bil dolgo kraj srečnega imena za slovensko rokometno reprezentanco, tam je 26. februarja 1992 odigrala prvo uradno tekmo v samostojni državi in tam si je leta 2000 priigrala prvi nastop na olimpijskih igrah. A karma se je spremenila. Slovenci so celo izpustili hrvaško SP 2009, pred sedmimi leti na euru v Areni so doživeli krajo proti Nemčiji, ki jim je kasneje preprečila polfinale.

Tudi SP 2025 jim ne bo ostal v lepem spominu. Računali so na četrtfinale, si obetali kolajno, ki se jim je tako kruto izmuznila v Parizu. Ostali so brez izločilnih bojev in pristali na 13. mestu, kar je najslabša uvrstitev, odkar reprezentanco vodi Uroš Zorman (10, na SP 2023, 6. na EP 2024, 4. na OI 2024).

Prvenstvo v neposredni soseščini ima poseben čar, ker pomeni, da se je Slovenija počutila skoraj kot doma. Toda to je imelo tudi škodljive posledice. Namesto da bi bili reprezentanti stoodstotno z glavami v rokometu, so se morali ukvarjati s tem, komu in kako lahko priskrbijo vstopnice. Ko so na tribuni žene, otroci, starši, prijatelji, se je težko zbrati. Hoteli so jih navdušiti, a tudi izgoreli v želji.