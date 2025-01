Hrvatom zadoščenje, sosedom čast; Vlah: Če je to pritisk, nismo v pravem športu

V nadaljevanju preberite:

Hrvati so prišli do zadoščenja po bolečem porazu proti Sloveniji na OI. Tekma v Zagrebu je bila odsev tiste iz Pariza. Takrat so Hrvati prišli do vodstva s 6:1, nakar so začeli popuščati in Slovencem prepustili zmago. Zdaj so Slovenci dosegli prvih pet golov, bili za volanom tekme do prve tretjine pri 12:7, nakar je zmanjkalo bencina. Hrvati so ga črpali tako s tribun kot iz kapetana Domagoja Duvnjaka, ki je čudežno okreval in se vrnil v tabor Dagurja Sigurdssona.

Sosedski derbi je začinil tudi ravs ob koncu prvega polčasa, ki pa ni imel posledic in je zgolj popestril večer, poln čustev. Poln jih je bil nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarič, ki se sicer ni veselil golov na začetku drugega polčasa, ko se je jeziček na tehtnici začel nagibati na domačo stran. Dokončno se je nagnil po dveh tretjinah tekme, v kateri so hrvaške navijače preplavila domoljubna čustva.

