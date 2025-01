Arena ponorela, Hrvaška vstala od mrtvih za polfinale; Šipić junak srhljivke

Kakšna drama s srečnim koncem v Zagrebu! Hrvaška je prva četrtfinalistka svetovnega prvenstva v rokometu. Ekipa Dagurja Sigurdssona se je dvignila iz brezna in z 31:30 premagala Madžarsko. Še pet minut pred koncem je zaostajala s 26:30, a potem dosegla pet zaporednih golov. Junak je bil Marin Šipić, ki je zadel v zadnji sekundi za popolno evforijo na tribunah.

Hrvati so se veselili uvrstitve v polfinale. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Ob 21. uri se bo začelo srečanje med Francijo in Egiptom. Zmagovalec se bo pomeril s Hrvaško, ki je vstala od mrtvih ter izkoristila napačne odločitve madžarskega selektorja Cheme Rodrigueza, ki je vztrajal z igro 7 na 5 in brez vratarja prejemal zadetke v prazno mrežo, kar je na koncu odlične Madžare stalo velikega uspeha. Domači kapetan Domagoj Duvnjak je kljub poškodbi odigral pomembno vlogo tudi na igrišču in priigral pomembno sedemmetrovko za izenačenje.

Dominik Kuzmanović je spet blestel v vratih. FOTO: Damir Senčar/AFP

Jutri bosta četrtfinalni tekmi v Oslu, kjer bodo konec tedna tudi odločilni boji za kolajne. Favoriti iz Danske, ki branijo naslov in lovijo tretjega zapored, bodo igrali z Brazilijo, Nemčija bo želela premagati presenetljivo Portugalsko, ki jo vodi trener Celja Pivovarna Laško Paulo Pereira. Slovenija je na 29. svetovnem prvenstvu zasedla 13. mesto.

Četrtfinale SP

Danes (Zagreb)

Hrvaška – Madžarska 31:30 (16:15)

Francija – Egipt

Sreda (Oslo)

Danska – Brazilija (17.30)

Nemčija – Portugalska (20.30)