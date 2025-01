Razočarani, a dvignjenih glav zapustili Zagreb; Zorman: To ni bil samo rokomet

V nadaljevanju preberite:

Šesto in zadnjo tekmo na 29. svetovnem prvenstvu so odigrali slovenski rokometaši in tretjič izgubili, toda prvič pokazali pravi obraz in bili v ponos rojakom. Hrvaški so pokazali zobe in ji dolgo ogrožali uvrstitev v četrtfinale. Na koncu so morali častno priznati poraz s 26:29. Reprezentanca Uroša Zormana se je po večerji razočarana odpravila domov. Pričakovanja so bila veliko večja od 13. mesta, še posebej zaradi četrtega mesta na OI ter bližine Zagreba in podpore navijačev. Ampak kmalu bo nova priložnost. Zadnja predstava je lahko kažipot za nov vzpon.

