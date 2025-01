Portugalska slavi, celjski trener v polfinalu svetovnega prvenstva

Znani so vsi štirje polfinalisti svetovnega prvenstva v rokometu. Portugalska, ki jo vodi trener Celja Pivovarne Laško Paulo Pereira, je šokirala Nemce in bo v polfinalu izzvala mogočne Dance, ki so razbili tudi Brazilce. V četrtek se bosta v polfinalu v Zagrebu pomerila Hrvaška in Francija, v petek Danska in Portugalska. V nedeljo bo tekmi za zlato in bronasto kolajno gostil Oslo.

Portugalci so zmagali po podaljšku z 31:30, Danci so se sprehodili proti Brazilcem in jih ugnali za 12 golov.

Portugalci so se veselili zgodovinskega uspeha. FOTO: Susana Vera/Reuters

Zadnji četrtfinalni obračun na letošnjem SP so bolje začeli Portugalci in povedli s 5:1. Nemci so se nekoliko približali, a je portugalska zasedba vseskozi v prvem polčasu držala prednost v svojih rokah, v slačilnico je odnesla tudi štiri gole prednosti (13:9).

Sredi drugega dela pa so Nemci prevzeli pobudo, z delnim izidom 4:0, tri gole je ob tem dosegel Lukas Zerbe, pa povedli z 20:18. Tako so Nemci vse do konca vodili z golom ali dvema prednosti, a so se Portugalci na koncu rešili in tekmo z izidom 26:26 popeljali v podaljške.

V prvih petih minutah so Portugalci po zaslugi delnega izida 3:0 v drugih krenili z golom prednosti. Drugi podaljšek je bil izenačen, zmagovalca pa je šele z zadnjim metom na dvoboju z odločilnim zadetkom odločil Martim Costa in svoji državi priigral prvo uvrstitev v polfinale na SP.

Mathias Gidsel je bil predober za Brazilce. FOTO: Stian Lysberg Solum/AFP

Pri Portugalcih je bil z osmimi goli najboljši strelec Francisco Mota da Costa, sedem golov je dodal Victor Iturriza. Najboljši strelec Nemcev je bil z devetimi zadetki Zerbe, sedem pa jih je pristavil Juri Knorr. Vratar Andreas Wolff je bil sicer z 21 obrambami junak Nemčije, a vseeno ni preprečil poraza.

Pred tem so danes v Oslu favorizirani Danci, trikratni zaporedni svetovni prvaki iz let 2019, 2021 in 2023 brez večjih težav premagali eno od presenečenj prvenstva Brazilijo, ki je že s četrtfinalom dosegla svoj največji uspeh na SP.

Že v torek sta si polfinale v Zagrebu zagotovili Hrvaška in Francija. Obe sta igrali zanimiva obračuna, ki so ju odločile zadnje sekunde. Hrvati so z 31:30 premagali Madžarsko, Francija pa z golom tri desetinke pred koncem tekme s 34:33 Egipt. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo v Oslu.

Četrtfinale

Sreda:

Danska – Brazilija 33:21 (15:12)

Portugalska – Nemčija 31:30 (13:9; 26:26)

Torek:

Hrvaška – Madžarska 31:30 (16:16)

Francija – Egipt 34:33 (18:14)