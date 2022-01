Slovenci visoko zaostajajo proti svetovnim prvakom

V Debrecenu so slovenski rokometaši ob 20.30 začeli drugo tekmo na 15. evropskem prvenstvu. Tekmeci so svetovni prvaki Danci. Kapetan Jure Dolenec ne bo igral zaradi poškodbe kolena.

Slovenci so na prvi tekmi premagali Severno Makedonijo s 27:25. Danci so s 30:21 ugnali Črno goro. Slednja je bila na prvi današnji tekmi boljša od Makedoncev z 28:24.

Slovenija : Danska -:- (14:16) Fönix Arena, gledalcev 3812, sodnika Marin in Garcia (Španija). Slovenija: Baznik, Kastelic; Skube, Blagotinšek, Henigman, Marguč, Janc, Poteko, Cehte, Kodrin, Zarabec, Sokolič, Makuc, Grošelj, Mačkovšek, Suholežnik; Danska: N. Landin, Moller; Kirkelokke, M. Landin, Jakobsen, Lauge Schmidt, Jensen, Svan, Lindberg, Mollgaard, Mensah Larsen, Holm, Gidsel, Hald; sedemmetrovke: Slovenija 0 (0), Danska 0 (0); izključitve: Slovenija 0, Danska 0.

Dolenec je na tekmi proti Makedoncem v drugem polčasu moral zapustiti igrišče zaradi bolečin v kolenu. Današnjo tekmo bo izpustil, morda se vrne za ponedeljkovo s Črno goro.

Slovenci od leta 2000 niso premagali Dancev, ki so osvojili 14 kolajn na velikih tekmovanjih. So svetovni prvaki in olimpijski podprvaki. Najboljši v Evropi so bili v letih 2008 in 2012. Njihov glavni zvezdnik je Mikkel Hansen, selektor Nikolaj Jacobsen.

V dvorani Fönix Arena se je zbralo skoraj 4000 gledalcev, Slovencev je več kot Dancev, dobrih 300. Selektor Ljubomir Vranješ računa na dobro predstavo svojih igralcev, ki bi si z zmago priigrali dve točki za glavni del v Budimpešti. V začetno sedmerico je uvrstil vratarja Jožeta Baznika ter Domna Makuca, Tilna Kodrina, Blaža Blagotinška, Blaža Janca, Gašperja Marguča in Miho Zarabca. V obrambi je Zarabca zamenjal Vid Poteko. Kapetan je prvič v karieri Janc, ki je na desnem zunanjem položaju zamenjal Dolenca.

Slovence je podpiralo več kot 300 rojakov. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Mačkovšek v formi

Slovenci so dobro odprli tekmo in prvič povedli, ko je Borut Mačkovšek zadel za 8:7 v 16. minuti. Mačkovšek, Staš Skube in Nejc Cehte so pred tem zamenjali zunanjo linijo Zarabec-Makuc-Janc, ki je povzročala veliko težav danski obrambi. Toda po 20 minutah je zbranost v slovenskem napadu popustila in Danci so ušli na 11:9.

Mačkovšek je bil veliko bolje razpoložen kot v četrtek proti Makedoncem, njegova dva projektila od daleč sta prinesla izenačenje (11:11) in po 22 minutah Jacobsena prisilila k minuti odmora. Po njej so Danci spet lažje zadihali in ušli na 14:11. Ob polčasu je bilo 16:14 za Dansko.

Predsednik RZS Franjo Bobinac je bil zadovoljen s prikazanim. »Lep rokomet, užitek ga je gledati. Upam, da bodo naši do konca pretili Dancem,« je dejal med odmorom. Toda drugi polčas se ni začel dobro za četrto reprezentanco z zadnjega eura. Danci so po šestih minutah vodili že z 21:15. Edini slovenski zadetek je dosegel Makuc.

Mikkel Hansen. FOTO: Berrnadett Szabo/Reuters

Pri 17:24 je bilo v 41. minuti bolj ali manj jasno, da presenečenja ne bo. Odprto je bilo vprašanje razlike. V danskih vratih je bil vroč Niklas Landin, soigralec Zarabca v Kielu, ki je ubranil tri sedemmetrovke. Cehte je deset minut pred koncem znižal na 21:27. Edini strelsko razpoloženi je bil Mačkovšek.

V ponedeljek odločilna tekma

Slovenci si bodo pot v drugi del EP skušali zagotoviti v ponedeljek, ko se bodo ob 18. uri pomerili s Črno goro. V vsakem primeru bi šli v Budimpešto brez točk.