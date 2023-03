Dragan Adžić je predstavil svoja reprezentančna orožja

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije se bo v začetku aprila zbrala na reprezentančni akciji, med katero bo odigrala dva kvalifikacijska dvoboja z Italijo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. To bo med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem.

Po februarski reprezentančni akciji, ko je imel črnogorski strateg na slovenski klopi Dragan Adžić priložnost preizkusiti pripravljenost za igro na najvišji ravni mladih igralk, se tokrat v reprezentančni tabor vračajo tudi nekatere nosilke slovenske izbrane vrste.

Selektor je na seznam uvrstil vratarke Amro Pandžić, Majo Vojnovič in Tajdo Tripkovič, krilne rokometašice Emo Marijo Marković, Majo Svetik, Emo Abino, Tijo Gomilar Zickero in Aljo Varagić, krožne napadalke Natašo Ljepojo, Valentino Klemenčič in Uršo Zelnik ter zunanje igralke Ano Gros, Elizabeth Omoregie, Barbaro Lazović, Nino Zulič, Ivono Barukčić, Nino Žabjek, Tjašo Stanko, Ano Abino, Emo Hrvatin in Erin Novak.

Med rezervami, ki bodo v polni pripravljenosti čakale na morebiten klic selektorja, so pristale Blažka Hauptman, Špela Bajc in Živa Čopi. Dom slovenske izbrane vrste med kratkimi pripravami na kvalifikacije za turnir svetovne elite bodo znova ljubljanske Stožice, kjer se bodo reprezentantke zbrale v ponedeljek, 3. aprila.

Prva tekma proti Italijankam jih čaka v soboto, 8. aprila, v mestu Chieti. Naslednjo sredo, 12. aprila, pa se bodo z njimi pomerile še v Ljubljani na Kodeljevem.