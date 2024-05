Po množičnem pretepu na prireditvi v Vitanju poškodovanih šest ljudi

V nadaljevanju preberite:

Na prireditvenem prostoru v Vitanju sta se v noči na nedeljo stepla moška, po posredovanju varnostnikov pa se je v pretep vključilo še več ljudi. Izbruhnil je množičen pretep, v katerem so bili udeleženi varnostniki, reditelji in obiskovalci. Predstavniki varnostnih služb so uporabili plinski razpršilec, zaradi česar je več oseb iskalo zdravniško pomoč.