Slovenske rokometašice na prvi tekmi s Slovaško do visoke zmage

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem s Slovaško. V kraju Šal'a so bile boljše od gostiteljic z 31:20 (15:11).

Za izbranke selektorja Dragana Adžića je bila to prva reprezentančna akcija po lanskem domačem evropskem prvenstvu, na katerem so zasedle osmo mesto. Na zahod Slovaške so odpotovale v četrtek po jutranjem treningu. Pred tem so od 27. februarja vadile v Ljubljani, kjer so opravile pet treningov.

Slovenija sicer na Slovaškem igra nekoliko oslabljena, saj manjkajo nekatere nosilke igre. Strokovno vodstvo reprezentance se je ob upoštevanju namena pripravljalnih tekem odločilo, da bodo večjo vlogo na tekmah proti Slovaški prevzele mlajše članice reprezentance. Tokrat so nastopile: Klemenčič 4, Novak 3, Barukčić 1, Bajc, Žabjek 2, Stanko 6, A. Abina 4, Zelnik, Hauptman, Ljepoja 5, Kogovšek, Pandžić, Marković, Svetik 1, Gomilar Zickero 5, E. Abina, Vojnovič.

V kadru ni Ane Gros, ki bo termin izkoristila za popolno okrevanje po poškodbi, tudi Petra Kramar in Elizabeth Omoregie bosta priprave izpustili zaradi zdravstvenih težav. Tamara Mavsar bo izpustila naslednji dve reprezentančni akciji, medtem ko Branka Zec razmišlja o koncu kariere. Vseeno Adžić računa, da bo zadnjo vključil v kader za aprilski tekmi proti Italiji.

Slovenske rokometašice se bodo s Slovaško še enkrat pomerile v soboto ob 16. uri. Pripravljalni tekmi služita kot uigravanje za naslednji reprezentančni cikel, ko bo Slovenija odigrala kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu proti Italiji 8. in 12. aprila.