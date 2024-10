Drama v Rdeči dvorani prinesla malce grenko, a vendarle veliko točko Gorenju

Toča golov v Rdeči dvorani in na koncu neodločen izid 35:35 (17:17). Tekma prvega kola EHF evropske lige je prinesla nešteto izmenjav v vodstvu, bližje presenetljivi zmagi pa so bili rokometaši Gorenja, toda danski velikan GOG Gudme je osvojil točko, zadnji napad slovenskih prvakov se je končal brez zadetka ...

Gorenje: GOG Gudme 35:35 (17:17) Rdeča dvorana, gledalcev 600, sodnika Jerlecki in Labun (Poljska).

Gorenje: Skok, Taletović; Velić, Pipp 6, Matanović 1, Jezernik, Maričić 3, Drobež 1, Poklar 11 (3), Starman, Tatar, Sokolič 7 (1), Blagotinšek 2, Slatinek Jovičič 2, Jankovskij 2, Lončarić; Gudme: Johannesson, Boutaf, Pedersen 3, Vilhelmsen 2, Tilsted 5, Jakobsen, Pedersen, Nielsen, Grondahl 5 (2), Kildelund 6, Lyng Als 3, Lykke 3, Persson 1, Lindskog 1, Christoffersen Blonz 6; sedemmetrovke: Gorenje 4 (3),Gudme 2 (2); izključitve: Gorenje 12, Gudme 2.

Kljub temu so lahko igralci trenerja Zorana Jovičića ponosni na hrabro in borbeno predstavo, v kateri so blesteli Tine Poklar z 11 goli, Tilen Sokolič s sedmimi in ob koncu izkušeni vratar Matevž Skok s sedmimi obrambami. Šest zadetkov je prispeval razpoloženi Urban Pipp.

Velenjčani so imeli pet minut pred koncem dva gola prednosti in napad, vendar njihova obramba ob dveh izključitvah ni zdržala in končalo se je z delitvijo točk. Zadnji napad so sicer imele ose, Poklar pa je bil blizu zmagovitega zadetka z devetih metrov po izteku časa.

Gorenje je osvojilo pomembno evropsko točko. FOTO: Jan Gregorc

Druga tekma v skupini A se je končala s presenetljivo zmago švicarskega Luzerna proti Ademarju Leonu s 34:30. Črno-rumeni bodo v naslednjem kolu čez teden dni gostovali v Španiji.

Remi v Šaleški dolini je imel zaradi poteka tekme nekaj grenkega priokusa, toda točka je zelo pomembna v boju za napredovanje v glavni del drugega evropskega tekmovanja. Je tudi lep obliž na rano po porazih proti Trimu in Celju v domači ligi NLB.

Matevž Skok se je izkazal v končnici tekme. FOTO: Jan Gregorc

Slovenski rokometni prvak je na uvodni mednarodni tekmi v sezoni 2024/25 odščipnil točko izjemno kakovostnemu tekmecu iz Gudmeja, enemu najresnejših favoritov za končno zmago v drugem najmočnejšem klubskem evropskem tekmovanju. Velenjska ekipa je bila povsem konkurenčna trenutno vodilni zasedbi danskega prvenstva, v izjemno dramatični in napeti končnici pa je imela tudi priložnost za zmago, je poročala STA.

Izbranci trenerja Jovičića so prvič povedli v 11. minuti po golu Sokoliča (5:4). Do odhoda na veliki odmor niso bili le enakovredni papirnatim favoritom iz Hamletove dežele, na trenutke so jih zasenčili in povedli za dva gola (14:12, 15:13, 16:14 in 17:15).

Zoran Jovičić je odlično vodil ekipo. FOTO: Jan Gregorc

Rokometaši iz Šaleške doline so v drugem polčasu zadržali visoko raven igre. Po obojestranski igri »teci in vrži« so v 38. minuti znova povedli za dva gola (25:23) in nekajkrat zapravili priložnost za vodstvo s tremi goli.

Velenjčani v prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, v začetku zadnje minute jih je v vodstvo popeljal Poklar, gostje pa so po dveh izključitvah Gotija Maričića in Pippa nato izkoristili številčno premoč na igrišču in dosegli izenačujoči gol za končnih 35:35.