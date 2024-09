Ranjeni levi v osjem gnezdu, največji izziv doslej za Celjane

Začetek rokometnega prvenstva je potrdil, da bo sezona zelo izenačena, po treh kolih lige NLB niti ena ekipa ni več stoodstotna in samo Sviš je še brez točke. Konec tedna prinaša dva izstopajoča derbija. Jutri se bosta srečala najboljša iz prejšnje sezone, prvak Gorenje in pokalni zmagovalec Trimo, jutri pa močna Krka in prenovljeno Celje Pivovarna Laško.

Velenjčani so najprej presenetljivo izgubili točko v Škofji Loki, potem pa doma premagali Slovan in Krko v gosteh. Ekipa Zorana Jovičića očitno stopnjuje formo pred začetkom EHF evropske lige. Trebanjci v osje gnezdo prihajajo v vlogi ranjenih levov. Domačemu porazu s Slovenj Gradcem je sledil še na derbiju na Kodeljevem, tretji v nizu bi že lahko malce zatresel stolček novemu trenerju Radoslavu Stojanoviku, ki se mu tudi ni uspelo prebiti v evropsko ligo.

»Pričakujemo zelo zahtevno tekmo. Zavedamo se, da je Trimo v nepričakovanem položaju po dveh zaporednih porazih. Vemo, da bodo tekmeci prišli maksimalno osredotočeni in z veliko željo po zmagi. Mi moramo biti pripravljeni na to in odgovoriti s še večjo željo in borbo vseh 60 minut ter doma pokazati, kdo je glavni v Velenju,« je za RZS povedal najboljši igralec prejšnje sezone Tilen Sokolič. »Na tekmeca se dobro pripravljamo že ves teden, odpravljali smo napake s prejšnjih tekem in verjamem, da lahko s pravim pristopom ter borbo pridemo do ugodnega rezultata,« pa je razmišljal organizator igre Trima Lovro Višček.

V soboto bodo oči uprte v člana pokala EHF. Krka je dobila prvi tekmi, na tretji pa priznala poraz Gorenju z 28:30. Celjani so poleg Gorenja edini brez poraza, toda prihaja najtežji izziv doslej za mlado četo Paula Pereire, ki je na zadnjem gostovanju iztržila remi v Ribnici, na obeh domačih tekmah pa z igro še ni ravno prepričala.