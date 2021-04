Dvome o potnicah na SP bi veljalo razbliniti že na Kodeljevem

Nastop Ane Gros je vprašljiv. FOTO: Jure Eržen

Dragan Adžić bo prvič vodil Slovenke. FOTO: Blaž Samec

Različna forma

Če bi se za nastop na svetovnem prvenstvu v rokometu merili moški reprezentanci Slovenije in Islandije, bi bile možnosti 50:50. Ker gre za ženski izbrani vrsti, je razmerje približno 95:5. Toda 95 še ni 100, zato bodo morale Slovenke danes ob 17.30 na Kodeljevem zaigrati resno in odločno ter si priigrati dovolj visoko prednost pred naporno potjo na skrajni sever Evrope.Skrb, da motivacija ne bi bila na najvišji ravni, je odveč. Prvič bo namreč ekipo vodil priznani črnogorski strokovnjak, ki je nedavno zamenjal»Začenjamo novo zgodbo z novim trenerjem, vse se mu želimo dokazati in se predstaviti v najlepši luči. Poznali smo se od prej, vendar še nismo delali skupaj. V teh dneh smo dobro trenirali in se spoznavali. Želja je prikazati boljše igre kot na zadnjem evropskem prvenstvu, cilj pa vsekakor uvrstitev na SP. Islandijo spoštujemo, vendar se zavedamo vloge favoritinj,« pravi, udarna slovenska moč v napadu, še posebej, če bo tekmo morala izpustiti kapetankaVelenjčanka, ki se je z Brestom uvrstila na sklepni turnir lige prvakinj v Budimpešti, je po drugi tekmi s francoskim tekmecem Metzem, za katerega je igrala Stankova, začutila bolečine v kolenu in vadila po prilagojenem programu. Odločitev o njenem nastopu bo padla danes, je povedal Adžić, ki v nekaj dneh ni mogel veliko spremeniti.»Želeli smo nadgraditi, kar je delovalo že prej. Zelo sem zadovoljen z dekleti, želja in pristop sta prava,« se novega začetka veseli nekdanji evropski prvak s Črno goro, ki bo zaradi covida-19 pogrešal, na operacijo rame pa je šla mlada krožna napadalka, ki se bo vrnila v naslednji sezoni.Islandke bi bile velika neznanka, če ne bi konec marca uspešno nastopile v predkvalifikacijah v Skopju, kjer so izgubile proti Severni Makedoniji (17:24) ter premagale Litvo (33:23) in Grčijo (31:19). Najboljši strelki sta bili, bivša članica danskega Esbjerga, in mlada temnopolta igralkaAdžić se zaveda, da so igralke v Ljubljano prišle iz povsem različnih okolij in je temu tudi prilagodil treninge. »Stankova,inso prišle čustveno in telesno izpraznjene, potem ko se jim je izmuznil F4 lige prvakinj. Nekatere druge igralke pa že lep čas niso imele težke tekme. Zato smo delali na vsem pomalem, šele ko si zagotovimo nastop na SP, pa bomo lahko začeli zares graditi,« se okoliščin zaveda 51-letni »Adžo«, ki ni želel prejudicirati, komu bo namenil vlogo vratarke številka 1: »Imamoinin vsem zaupamo.«Povratna tekma bo v sredo ob 21.45 v Hafnarfordurju. Mundial bo decembra v Španiji. Slovenke so nastopile na zadnjih dveh SP in skupaj šestih, najboljše so bile leta 2003 na Hrvaškem, osme. Po OI v Tokiu bo naslednje veliko tekmovanje EP 2022, ki ga bodo gostile Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija.