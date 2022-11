Euro prvič v treh državah, igralo se bo s srcem

V nadaljevanju preberite:

Malo slovenskih reprezentanc je doslej imelo privilegij, da so lahko nastopile na domačem tekmovanju najvišje ravni. Rokometaši so imeli EP leta 2004, košarkarji eurobasket 2013, odbojkarji so edini sogostili tako EP (2019) kot letošnje SP, tudi reprezentanca v futsalu je imela euro leta 2018. Pri dekletih še ni bilo domačega spektakla, ledino bodo orale rokometašice, ki bodo od jutri do 20. t. m. v Celju in Ljubljani gostile 15. evropsko prvenstvo.