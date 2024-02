Evropski prvak premočan, dvanajsti poraz srčnih, a preveč zdesetkanih Celjanov

Dvanajsti poraz na prav toliko tekmah v EHF ligi prvakov so doživeli rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki pričakovano niso bili kos evropskemu prvaku Magdeburgu. V Zlatorogu je bilo 27:37 (12:18; STATISTIKA). Zdesetkani Celjani, ki so se borili po najboljših močeh in bili za trud nagrajeni z aplavzom številnih navijačev, bodo prihodnji teden gostovali v Portu, za konec pa gostili danski Gudme. Vse kaže, da bodo elitno tekmovanje sklenili z neslavno ničlo.

Petnajst minut do rezultata 7:7 je bila tekma pred več kot 3500 gledalci povsem izenačena, Mitja Janc je dosegel tri gole, dva Uroš Miličević, ki je dobil več priložnosti po odhodu Anteja Ivankovića. Potem pa so gostje stopili na plin in s tremi zaporednimi goli prisilili domačega trenerja Alema Toskića k minuti odmora. Že do konca prvega dela so si Nemci, ki so v tej sezoni klonili le proti Barceloni in Veszpremu, potem pa nanizali 9 zmag, priigrali vsaj na videz odločilno prednost šestih zadetkov.

Ta je na začetku drugega dela narasla tudi na sedem, potem pa so slovenski prvaki le prišli na svoj račun ter z delnim izidom 5:1 znova prišli v igro. Zaostanek se je stopil na 21:23 in 22:24, dvorana je bila na nogah ... Toda kratka celjska klop, ki so jo med sezono zapustili že štirje igralci, je terjala davek. Domačinom je počasi pošla sapa, nemški stroj pa je mlel naprej in se zaustavil pri 37 golih.

Za Celje, ki bo v soboto gostilo močno Ribnico, je osem golov dosegel Tim Cokan, Janc je dodal 5, Miličević 4. Za Magdeburg, ki ga je s tribune spremljal tudi njegov bivši član Marko Bezjak, sta bila z 8 goli najbolj učinkovita Omar Ingi Magnusson in Lukas Mertens.

Janc: Pustili smo srce na igrišču

»Čestitam ekipi za borbo, danes smo pokazali pravi obraz. Nismo se ustrašili Magdeburga in nismo izobesili bele zastave. Borili smo se, pustili srce na igrišču, ampak na koncu so prevladale izkušnje, njihova daljša klop in izkušnje,« je po tekmi povedal Janc. »Igrali smo brez pritiska in takrat delujemo najboljše. Publika nam je pomagala, vsi vemo, kako je v Zlatorogu, kadar so vsi na nogah. Mislim, da nam nihče ne more ničesar očitati,« je še dodal mladi Janc, ki ga bodo v Celju težko zadržali v prihodnji sezoni.

Vratar Gal Gaberšek je dobil priložnost v drugem polčasu, ko je zamenjal solidnega Roka Zaponška. »Približali smo se na dva zadetka zaostanka, potem pa je spet sledil mrk. Magdeburg je pokazal, zakaj je najboljša ekipa v Evropi. Ni bilo lahko igrati proti njemu, videli smo, kje smo. Je bilo pa v Zlatorogu nekaj časa zelo dobro vzdušje, kakršnega smo poznali pred leti. Lepo je bilo, želimo si več takšnih tekem.«