F4 v Kölnu s tremi Slovenci; Barcelona in Magdeburg želita popolno sezono

Že petnajstič zapored bo vrhunec rokometne sezone v znameniti Lanxess Areni v Kölnu, za naslov v EHF ligi prvakov pa se bodo potegovali tudi trije slovenski reprezentanti. Današnja polfinalna para sta Magdeburg – Aalborg (15) in Barcelona – Kiel (18). Člana Barcelone Blaž Janc in Domen Makuc bi lahko osvojila že tretji naslov evropskega prvaka v štirih letih, prvega se nadeja Aleks Vlah z Aalborgom. Finale bo v nedeljo ob 18h.

Samo enkrat (2017) se je v zadnjih osmih letih zgodilo, da na rokometni Mt. Blanc ni stopil Slovenec. Leta 2016 je F4 osvojil Uroš Zorman s Kielcami, leta 2018 Vid Kavtičnik z Montpellierom, leta 2019 Staš Skube z Vardarjem, leta 2020 Miha Zarabec s Kielom, leta 2021 Jure Dolenec, Janc in Makuc z Barcelono, slednja tudi leta 2022. Lani je z Magdeburgom slavil Marko Bezjak.

Domen Makuc se vrača po poškodbi. FOTO: EHF

Magdeburg, v katerem tokrat ni Slovenca, bi lahko postal prvi po Barceloni, ki bi mu uspelo ubraniti naslov v Kölnu. To bi pomenilo, da bi imelo moštvo iz vzhodne Nemčije popolno sezono, saj je osvojilo bundesligo, nemški pokal in turnir super globe, neuradno klubsko svetovno prvenstvo.

Tudi Aalborg je postal državni prvak, še poseben motiv bo imel Mikkel Hansen, ki bo v Kölnu sklenil klubsko kariero. Danci so edini izmed četverice brez evropskega naslova, pred tremi leti so izgubili v finalu proti Barceloni. Poleg Vlaha, Hansna in drugih danskih in švedskih reprezentantov je močan adut v vratih Niklas Landin. Magdeburg, prvak tudi v letih 1978, 1981 (proti Slovanu) in 2002, je favorit, glavna strelca sta Omar Ingi Magnusson in Felix Claar.

Zebre rešujejo sezono

Naziv derbi dneva vseeno pripada obračunu Barcelone in Kiela. Katalonci so štirikrat osvojili F4 in imajo skupaj že deset naslovov evropskih prvakov, Kiel je v finalu 2020 ugnal prav Barcelono in bil prvak že v letih 2007, 2010 in 2012. Tudi Barcelona bi imela popolno sezono, potem ko je v Španiji pobrala vse, kar je lahko. Zebre pa bi si rešile sezono, potem ko so bile v Nemčiji šele četrte in jih prihodnje leto ne bo med elito, kamor se je prebil Füchse Berlin.

Prvič po letu 2014 se je zgodilo, da bo imela Nemčija dva kluba na F4. Štirikrat ni imela nobenega, a tudi takrat je bila Lanxess Arena (20.000 sedežev) razprodana, zato se tokrat obeta zares velik spektakel. Slovenska trojka bi lahko pustila svoj pečat, Janc je po vrnitvi s poškodbe spet v formi, v tej sezoni je zbral 36 golov v ligi prvakov. Makuc se šele vrača po skoraj enem letu odsotnosti in operaciji kolena, zato mu bo trener Carlos Ortega težko namenil kakšno minuto. »Če bom lahko kar koli pripomogel, bom vesel,« je skromen 23-letni Makuc.

56 zadetkov je v tej sezoni lige prvakov zbral Aleks Vlah, Blaž Janc 36.

Aleks Vlah bo prvič nastopil na F4. FOTO: EHF

Vlah se je v prvi sezoni na Danskem zelo dobro znašel in je že pri 56 zadetkih. Sicer je prvi strelec Dika Mem iz Barcelone z 97. Mitja Janc, ki se je s Celjem Pivovarno Laško poslovil že po skupinskem delu, je še vedno na visokem šestem mestu z 87.

Evropske lovorike se je v tej sezoni že veselil Blaž Blagotinšek, njegov Flensburg je osvojil evropsko ligo.