Francoski vlak odbrzel mimo hrvaške postaje

Hrvatice se niso znašle pred francosko obrambo. FOTO: Ritzau Scanpix/Reuters

Francozinje so bile podobno kot proti Slovenkam neusmiljene tudi proti Hrvaticam in jih v polfinalu evropskega prvenstva v rokometu premagale s 30:19 (15:5). Naslov bodo branile v nedeljo, ko se bodo ob 18. uri pomerile proti zmagovalkam skandinavskega derbija med domačimi Dankami in favoritinjami Norvežankami.Izbranke legendarnegaso proti našim južnim sosedam dominirale vso tekmo in v končnici varčevale z močmi,inso dosegle po štiri gole. Presenetljive Hrvatice, pri katerih nobena igralka ni dosegla več kot tri gole, se bodo merile za bron.Francozinje so po uvodnem tipanju v nadaljevanju povsem zagospodarile na igrišču. V 18. minuti so vodile z 11:3, po kratkem obdobju bolj enakovredne igre pa so v končnici prvega polčasa znova zasijale v polnem sijaju in ga zaključile z vodstvom 15:5.V drugi polovici tekme niso igrale na polno, njihova prednost pa je kljub temu vseskozi znašala med najmanj sedmimi in največ dvanajstimi goli.