Francozinje prve finalistke rokometnega mundiala

Francoska ženska rokometna reprezentanca je prva finalistka 25. svetovnega prvenstva v Španiji. Francozinje so v prvem polfinalu v Granollersu ugnale Dansko s 23:22. V nedeljskem finalu se bodo Francozinje merile z boljšo iz dvoboja med Norveško in Španijo (20.30). Olimpijske prvakinje Francozinje, ki so v četrtfinalu ugnale Švedsko, so se v boju s Dankami, ki so se med štiri prebile z zmago nad Brazilijo, sredi prvega polčasa trikrat znašle že v zaostanku s štirimi goli, na glavni odmor pa šle pri 10:12.

Tudi v drugem polčasu so Danke, ki so zadnji velik mednarodni uspeh dosegle z bronom na SP 2013, še naprej ohranjale korak ali dva prednosti pred Francozinjami, sicer tudi dvakratnimi svetovnimi in enkratnimi evropskimi prvakinjami. Igralke s severa Evrope so zdržale tudi ob dveh igralkah manj na igrišču in ohranile dva oziroma tri gole naskoka, toda manj kot deset minut pred koncem so Francozinje ujele priključek pri 20:20. V zadnjo minuto so Francozinje vstopile z vodstvom 23:22, manj kot 20 sekund pred koncem so zapravile napad za zmago, toda na nasprotni strani niti Dankam ni več uspelo zadeti.

S štirimi goli je bila pri Francozinjah najboljša strelka Pauletta Foppa, igrali pa sta tudi Krimovi igralki Alisson Pineau, ki je dosegla tri gole, in Oceane Sercien-Ugolin, ki se med strelke ni vpisala. Pri poraženkah, ki so večino tekme vodile (tudi v drugem delu so imele enkrat prednost štirih golov), je bila s petimi zadetki najboljša Line Haugsted.

V drugem polfinalu se bosta merili evropska prvakinja Norveška, ki je v četrtfinalu izločila Rusijo, in branilka svetovnega srebra Španija, ki je bila boljša od Nemčije. Slovenija je SP končala na 17. mestu med 32 reprezentancami.