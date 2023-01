»Galski petelini« prevelik zalogaj za Slovence

Francoski rokometaši so na svetovnem prvenstvu, ki ga skupaj gostita Poljska in Švedska, upravičili vlogo favoritov in bolj ali manj zanesljivo s 35:31 (16:14) premagali Slovence. »Galski petelini«, ki so vodili vso tekmo, so tako brez izgubljene točke v skupini B osvojili prvo mesto pred našo izbrano vrsto, ki bo v drugi del napredovala z dvema točkama.

V francoski reprezentanci, ki je dosegla še tretjo zaporedno zmago na tem svetovnem prvenstvu, sta bila s sedmimi goli najbolj učinkovita Kentin Mahe in Nedim Remili, ki so ga razglasili tudi za najboljšega igralca tekme v Katovicah.

V slovenskem moštvu, ki je zaostajalo že za sedem zadetkov (22:29 in 23:30), je bil najbolj razpoložen Aleks Vlah, ki je dosegel kar devet golov. Dean Bombač jih je prispeval pet.

Slovenija : Francija 31:35 (14:16) Dvorana Spodek, gledalcev 6400, sodnika: Brunner in Salah (oba Švica).

Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek 1, Janc 3, Dolenec 1, Cehte 1, Kodrin 3, Žabić 1, Horžen, Horvat, Mazej 2, Ovniček 1, Makuc 2, Bombač 5 (2), Novak 2, Vlah 9 (5).

Francija: Gerard, Desbonnet, Lenne 1, Remili 7, Lagarde, Prandi, Richardson 2 (1), Tournat 2, N. Karabatić 4, Mahe 7 (1), Grebille, L. Karabatić, Fabregas 3, Porte 1, Nahi 5, Briet 3.

Sedemmetrovke: Slovenija 9 (7), Francija 4 (2).

Izključitve: Slovenija 6, Francija 1 minut.