Gorenje brani slovensko čast

Slovenija prvič nima predstavnika v EHF ligi prvakov, največji približek eliti bo nocoj, ko bo v Rdeči dvorani ob 18.45 gostoval Magdeburg, branilec naslova v evropski ligi, svetovni klubski prvak in vodilni v nemški bundesligi, ki v sezoni še ni izkusil poraza. Ga lahko preseneti slovenski prvak Gorenje?

Velenjčani bodo pot v evropski ligi začeli proti Magdeburgu, za katerega igra bivši kapetan Gorenja Marko Bezjak. V skupini C so še francoski Aix, švedski Sävehof, španska La Rioja in hrvaški Nexe, pri katerem sta nekdanji trener in igralec os, Branko Tamše in Miha Kavčič.

V osmino finala vodijo štiri mesta in če bo ekipa Zorana Jovičića preskočila skupinski del, bi bil to lep uspeh. Vsaka zmaga bo vredna zlata tudi za slovenski rokomet, ki lovi deveto mesto na jakostni lestvici EHF, saj to prvaku prinaša nastop v ligi prvakov. Nekaj točk lahko prinese Jeruzalem, ki je v prvi tekmi pokala EHF na Islandiji iztržil remi. Celje in Trimo sta izpadla že na prvi stopnički kvalifikacij za evropsko ligo.

David Miklavčič ima daleč največ evropskih izkušenj pri Gorenju. FOTO: Uroš Hočevar

Magdeburg je osvojil premierno izvedbo evropske lige, ki po moči ne zaostaja veliko za LP, v finalu je premagal Füchse Berlin. S tem si je priigral nastop na turnirju Super Globe v Savdski Arabiji, kjer je pred kratkim v finalu presenetil evropskega prvaka Barcelono.

V Nemčiji ima po sedmih tekmah prav toliko zmag, v nedeljo je ugnal Flensburg. Prav v tem hudem ritmu moštva iz vzhodne Nemčije, ki bo v Slovenijo dopotovalo v času kosila, lahko Gorenje išče priložnost, saj je spočito in bo lahko igralo sproščeno. »Nočemo zgolj sodelovati, zanimajo nas točke,« pred začetkom evropske poti razmišlja kapetan David Miklavčič.