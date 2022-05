Velenjčani slavijo svoj tretji pokalni naslov

V finalu so Velenjčani premagali Urbanscape Loko s 34:31 (14:12). Za velenjsko ekipo je to tretja pokalna lovorika, pred tem so bili najboljši tudi v letih 2003 in 2019. Na letošnjem zaključnem turnirju v Slovenj Gradcu so najprej v sobotnem »finalu pred finalom« na kolena položili največje domače tekmece iz Celja z 32:30, v nedeljski najprestižnejši tekmi pa so bili boljši še od rokometašev iz Škofje Loke s 34:31.

Igralci iz Šaleške doline so po dveh sezonah pokalnega premora zaradi pandemije novega koronavirusa v Slovenj Gradcu tako ubranili pokalno lovoriko iz Novega mesta. Ekipa iz Velenja je v tej sezoni v 1/16 finala izločila LL Grosist Slovan s 35:23, v osmini finala Slovenj Gradec 2011 z 28:27, v četrtfinalu pa Sviš Ivančno Gorico z 32:25. Za najbolj koristnega igralca dvodnevnega turnirja (MVP) je bil izbran Velenjčan Domen Tajnik, za najboljšega vratarja pa Dobovčan Alen Husejnović.

Gorenje Velenje : Urbanscape Loka 34:31 (14:12) Športna dvorana, gledalcev 800, sodnika: Lah in Sok. Gorenje Velenje: Verboten, Panjtar, Taletović, Haseljić 1, Tajnik 4, Pajt, Starc, Miklavčič, Drobež 1, Sokolič 6 (1), Verdinek 4, Šiško 6, Grmšek 4, Slatinek Jovičić 2, Mlivić, Predović 6. Urbanscape Loka: Dolenc, Stanojlović, Juričan, Cingesar 7, Jamnik 6 (4), U. Pipp 6, Mali, M. Pipp 2, Bergant, Damjanović, Nikolić 4, M. Jesenko 6, Šilc, Belič-Pfajfar, Derlink. Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (1), Urbanscape Loka 4 (4).

Izključitve: Gorenje Velenje 6, Urbanscape Loka 6 minut. Rdeči karton: /.

Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski Zorana Jovičića so bili na današnji finalni tekmi od prve do zadnje minute v prednosti, a Škofjeločani so jim po rezultatski plati kljubovali do 18. minute (9:9). Po izključitvi Stefana Damjanovića so Velenjčani povedli z 11:9, nato v končnici prve polovice tekme nekajkrat zapravili priložnost za vodstvo s tremi goli. A to so jim onemogočili tudi trdovratni in hitri gorenjski rokometaši, ki so jim s svojo globoko obrambo povzročili velike težave, kljub temu pa so se papirnati favoriti današnje tekme iz Velenja na veliki odmor podali s prednostjo dveh golov (14:12).

Izbranci ljubljanskega trenerja na gorenjski klopi so sijajno odprli drugi polčas. Zelo hitro so nevtralizirali zaostanek dveh golov, v 36. minuti pa po zadetku Urbana Pippa prvič na dvoboju povedli s 17:16. Velenjčane po zaostanku ni zajela panika, hitro so strnili svoje vrste in po delnem izidu 4:0 v 41. minuti povedli z 21:18. Škofjeloška minuta odmora sprva ni zaustavila njihovega ritma. V 45. minuti so po golu Matica Verdineka povedli s 25:20, nato pa zaigrali bledo in neodgovorno ter Škofjeločanom dopustili, da so v 49. minuti več kot prepolovili zaostanek (24:26).

Pohvale koroškim organizatorjem, tretje mesto pivovarjem

Po Jovičićevi minuti odmora so Velenjčani zadeve le postavili na pravo mesto, v prelomnih trenutkih so pravočasno dosegali gole in tudi pobrali smetano na turnirju v Slovenj Gradcu. Pri Velenjčanih so bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Tilen Sokolič, Peter Šiško in Branko Predović, ki so dosegli po šest golov. Pri Škofjeločanih je Darko Cingesar dosegel sedem, Grega Jamnik, Urban Pipp in Matevž Jesenko pa šest zadetkov.

»Vedeli smo, da nas v finalu čaka še zahtevnejša tekma kot v polfinalu proti Celjanom. Čustveno smo bili izčrpani ter tudi utrujeni. Pred tekmo in med polčasom smo si govorili, da moramo ostati mirni, če bo v igri prišlo do kakšnih črnih minut, in igrati svojo igro. Pri temu smo vztrajali in to se nam je obrestovalo. V drugem polčasu smo Škofjeločanom nekoliko ušli in prednost zadržali do konca. Zasluženo smo zmagali,« je po zmagoslavju dejal najkoristnejši igralec turnirja Tajnik.

»Pohvalil bi vse, ki so bili vpleteni v organizacijo tega dogodka v Slovenj Gradcu. Vzdušje na turnirju je bilo izjemno. Včasih je nevtralen teren lahko presenečenje. Mi smo v finalu pokazali največ, česar smo sposobni in se borili do zadnje sekunde. Vedeli smo, da bi za zmago morali Gorenje pustiti pod mejo 28 doseženih zadetkov, kar nam kljub trudu ni uspelo. Velenjčani so zasluženo zmagali. Za nas je ta dosežek zgodovinski. Na obeh tekmah smo pokazali, da se na finalni turnir nismo uvrstili kar tako,« je dodal najboljši strelec turnirja Jamnik.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zasedli tretje mesto, potem ko so z veliko težavami strli odpor Dobove (31:28). S slednjo se bodo pomerili konec tedna v Dobovi, kjer bo vložek neprimerno večji, saj si ne bodo smeli privoščiti poraza v boju za državni naslov. »Razočaranje obstaja, vendar moramo dati glave gor, saj je pred nami najpomembnejši cilj, naslov prvaka,« je pogled naprej usmeril Tim Cokan, s sedmimi goli prvi strelec tekme za tretje mesto, ki pivovarjem ni prinesla tolažbe.