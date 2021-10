Gorenje pokazalo zobe, Magdeburg je ugriznil

Da je braniti naslov težje, kot ga osvojiti, so se že na prvi tekmi evropske lige prepričali rokometaši Magdeburga. No, vsaj v prvih 33 minutah, ko so zaostajali za tri gole (13:16). Toda potem so vendarle unovčili kakovost, izkušnje in daljšo klop. Velenjčani so kljub porazu s 27:31 pustili zelo dober vtis, ob takšnem pristopu si lahko obetajo kar nekaj evropskih točk.

Prvih 15 minut je bilo naravnost fantastičnih za slovenske prvake, ki so po nekaj obrambah Aljaža Panjtarja in treh zadetkih Aleksa Kavčiča po prvi četrtini vodili z 8:6 in potem 9:7. Obramba je delovala odlično in pred njo se ni znašla niti Gorenjeva legenda Marko Bezjak. Gostujoči trener Bennet Wiegert je spoznal, da je vrag vzel šalo in vzel minuto odmora ter v vrata poslal št. 1, izkušenega Danca Jannicka Greena, olimpijskega prvaka iz Ria.

Ni kaj prida pomagalo, kljub izenačenju so ose še naprej pikale presenečene goste in kapetan David Miklavčič je v 23. minuti obnovil prednost dveh zadetkov. Nemcem se je poznalo, da so v nedeljo odigrali bundesligaški derbi s Flensburgom in v Šaleško dolino dopotovali nekaj ur pred tekmo. Imeli so težke noge in tresočo roko.

Navijači so bili na nogah, ko je Panjtar po novi obrambi zadel prek celotnega igrišča za 14:11. Trener Zoran Jovičić je odlično pripravil svoje borre na tekmece, ki so pred kratkim v finalu svetovnega klubskega prvenstva na kolena spravili celo evropske prvake iz Barcelone. Gorenje je imelo kar tri napade za plus 4, vendar jih ni izkoristilo, nakar je sledila kazen, Nemci so preveč lahko prišli do minimalnega zaostanka med odmorom.

Lahko črno-rumeni ponovijo takšno predstavo tudi v drugih 30 minutah, so se spraševali navijači. Uvod je ponujal pritrdilen odgovor, saj so gostitelji dosegli dva gola in obnovili najvišjo prednost (16:13). A potem se je velenjska mašina ustavila, vodilno moštvo bundeslige je v nekaj minutah zasukalo stvari in jih postavilo na pravo mesto. Delni izid 6:0 v sedmih minutah je bil dovolj, da Magdeburg ostaja neporažen v sezoni. Po 19:25 ni bilo več rešitve, čeprav je žarek upanja na srečen konec posijal, ko je najboljši strelec tekme Matic Verdinek šest minut pred koncem znižal na 25:27.

Gorenje ni imelo več moči za popolno vrnitev, Magdeburg pa se ni hotel preveč trošiti pred težkimi domačimi izzivi. So pa gledalci prišli na svoj račun in glasno pozdravili vsako uspešno potezo, tudi zadnjo, ko je Domen Tajnik dosegel najlepši gol na tekmi ... »Verjemite, da bi se takoj odrekel golu za točko. Razočaran sem, saj smo bili blizu, toda Magdeburg je pokazal, da ni kar tako prva ekipa v Nemčiji. Sem pa ponosen, ker se nismo vdali po zaostanku za šest golov in grizli do konca, kar mi daje upanje, da bomo v nadaljevanju zbrali dovolj točk za napredovanje,« je povedal Tajnik.

Jovičić je čestital fantom za borbenost: »Nimam jim kaj očitati, na koncu je zmagala kakovost. Slejkoprej so se morale zgoditi tiste črne minute. Če bi želeli danes odnesti točko, bi morali biti popolni. Morali biti zadeti vse sedemmetrovke, dati kakšen gol s črte, imeti zdravega Miklavčiča ... Kar je, je, gremo naprej,« je dejal Jovičić.

Gorenje bo naslednjo tekmo v EL odigralo v soboto v Španiji pri La Rioji. V skupini C so še Nexe Našice, Sävehof in Aix, v osmino finala vodijo štiri mesta.

Nekdanji kapetan Gorenja Marko Bezjak je imel veliko navijačev iz rodne Prlekije, vzklikali so mu tudi Šaleški graščaki. »Lepo je bilo priti v Velenje. Vedel sem, da nas čaka težka tekma, opozarjal sem tudi soigralce. Imel sem prav, s takšno igro bo Gorenje gotovo med najboljšimi štirimi v skupini,« je tekmece pohvalil Bezo, ki je dosegel tri gole.