Gorenje tesno izgubilo v Novem Sadu

Rokometaši Gorenja so na prvi četrtfinalni tekmi evropskega pokala v Novem Sadu izgubili proti srbski Vojvodini s 30:31 (17:14). Povratna tekma bo 25. marca v velenjski Rdeči dvorani. Velenjska zasedba je po sredinem porazu proti Celju Pivovarni Laško v četrtfinalu slovenskega pokala praznih rok ostala tudi na prvi četrtfinalni tekmi v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. V drugem največjem srbskem mestu je dobrih deset minut pred zadnjim zvokom sirene imela prednost treh golov (29:26), na koncu pa je doživela najmanjši možni poraz (30:31).

Izbranci trenerja Zorana Jovičića so uvodoma zagospodarili na igrišču in si po petnajstih minutah igre priigrali pet golov prednosti (10:5). Pet minut kasneje je njihova prednost narasla na +6 (14:8), v končnici prve polovice tekme pa so izgubili rdečo nit v svoji igri. Gostitelji so v zadnjih desetih minutah naredili delni izid 6:3, velenjska prednost pa je ob odhodu na veliki odmor znašala tri gole (17:14).

Rokometaši iz Šaleške doline so v drugem polčasu prikazali toplo-hladno predstavo. Kljub temu so imeli v rezultatski oblasti tekmece iz Novega Sada, kjer igra tudi nekdanji veliki up slovenskega rokometa Gregor Ocvirk. Njihova prednost je vseskozi znašala od enega do treh golov, na koncu pa so zaradi nezbrane predstave ostali praznih rok.

Gostitelji so slabe tri minute pred koncem po golu Ocvirka izenačili na 30:30, zmagoviti gol pa je pet sekund pred koncem dvoboja za gostitelje dosegel Živan Pešić.

V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič z devetimi goli. Urban Pipp je prispeval šest, Domen Tajnik in Peter Šiško pa po pet zadetkov. Pri srbski zasedbi je Miloš Grozdanić dosegel sedem, Ocvirk pa štiri zadetke.

»Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, saj ima Vojvodina širino, moč in izkušene igralce. Nismo imeli veliko časa za pripravo, saj smo še v sredo igrali proti Celju. Za nami je samo prvi polčas, še vedno je vse odprto. Čaka nas še ena težka tekma v Velenju, na katero se moramo temeljito pripraviti,« je po porazu v Novem Sadu dejal trener Jovičić.