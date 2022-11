Gorenje ujelo evropsko formo

Rokometaši Gorenja so dobili derbi 11. kroga državnega prvenstva, v Trebnjem so premagali Trimo z 32:27 in tako postali glavni izzivalci Celja Pivovarne Laško. Trimo trenerja Uroša Zormana je po Ribnici še drugič izgubil na domačem parketu.

Po izenačenem prvem polčasu (15:16) so gostje pod vodstvom Zorana Jovičića prestavili v šesto in ušli za sedem golov (24:17) ter potrdili dobro formo pred nedeljsko tekmo s Partizanom v pokalu EHF. Gorenje je na lestvici lige NLB prehitelo Trimo in Celje, ki pa ima tekmo manj.

Za ose je šest golov dosegel Tilen Sokolič, po pet sta jih dodala Peter Šiško in Enej Slatinek Jovičić, štiri Domen Tajnik. Pri Trimu, ki je nedavno razbil Celjane, je bil najboljši strelec Mihajlo Radojković s petimi zadetki.