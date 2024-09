Grace Zaadi manjka samo še ena zvezdica, želi jo sklatiti na Krimu

Grace Zaadi Deuna je poleg Ane Gros in Tamare Horaček najbolj zveneča okrepitev rokometašic Krima Mercatorja. Da je Francozinja zares dobra »naložba«, se je izkazalo že na prvi tekmi, saj je dosegla odločilni gol za zmago pri Podravki v EHF ligi prvakinj. Med glavnimi adutinjami trenerja Dragana Adžića bo tudi danes, ko bodo Ljubljančanke ob 18. uri gostile danske prvakinje iz Nyköpinga. Olimpijska, (dvakratna) svetovna in evropska prvakinja se v Stožicah nadeja zmage in slavja z navijači.

»Lepo je bilo začeti z zmago na Hrvaškem, dobili smo nekaj dodatne samozavesti. Imeli smo vzpone in padce, a vsaka točka šteje, v gosteh pa so te še toliko slajše,« je bila zadovoljna srednja zunanja igralka, ki je v Stožicah že večkrat gostovala, tokrat bo prvič imela podporo s tribun.

»Zelo se veselim, prepričana sem, da se nam bodo v Stožicah zgodile lepe stvari. Ponosna sem, da sem tukaj, da sem del zgodovine,« je Francozinja izpostavila 40. obletnico kluba, ki je kot edini klub že 30. sezono zapored udeleženec lige prvakinj.

Vratarka Maja Vojnović, Grace Zaadi, trener Dragan Adžić in direktorica Krima Deja Ivanović so bili optimistični pred prvo domačo tekmo. FOTO: P. Z.

V Ljubljani so jo lepo sprejeli, prvi vtisi so dobri. »Tukaj sem šele tri tedne (bila je članica francoske reprezentance na OI v Parizu; op. p.) in nisem še videla veliko. Ni bilo časa za resen obisk mesta. Toda takoj sem dobila pozitivne občutke. Predvsem v slačilnici in klubu nasploh se počutim že zelo domače,« se je hitro ujela Parižanka kamerunskih korenin.

Prilagoditev je bila lažja, ker ima v ekipi štiri francosko govoreče soigralke, poleg rojakinj Horačkove in Hawe N'Diaye tudi Betchaidelle Ngombele iz Konga in seveda kapetanko Grosovo, nekdanjo soigralko v Metzu, kjer je eno sezono z njo prebila tudi Tjaša Stanko.

»Seveda mi je lažje, ker poznam veliko igralk od prej. Ana mi je veliko pomagala. Toda hkrati bi rada razumela čim več slovensko in je nekakšna ovira, da se lahko marsikdaj pogovarjam francosko. Moram se bolj potruditi, ker igranje za Krim dojemam tudi kot avanturo, iz katere želim odnesti čim več. Rada bi spoznala kulturo, navade, jezik,« želi kot osebnost rasti Zaadijeva.

9 velikih lovorik je s Francijo osvojila Grace Zaadi, olimpijska (2020), svetovna (2023, 2017) in evropska prvakinja (2018).

Prizna, da je veliko vlogo k njeni odločitvi za Slovenijo imela njena reprezentančna kolegica in bivša krimovka Allison Pineau: »Večkrat mi je govorila o Krimu, Ljubljani, Sloveniji. Rekla je celo, da me vidi tukaj. Da se bom lepo ujela. To mi je ostalo v glavi. Ko so se začeli pogovori, sem se zlahka odločila,« se ni dolgo obotavljala 31-letna igralka.

Grace Zaadi je srečna v Ljubljani. FOTO: P. Z.

S Francijo je osvojila vse, klubska kariera ni tako blesteča. Začela je v Metzu, šla v Rostov-Don in CSM Bukarešto, zdaj je na Krimu, ki ima velike ambicije. Cilj dvakratnih evropskih prvakinj je prvi nastop na F4 v Budimpešti. »Osvojila sem vsa prvenstva, v katerih sem igrala, francosko, rusko, romunsko. Liga prvakov ostaja na seznamu želja. Želim osvojiti prav vse in verjamem, da mi lahko s Krimom uspe. Imamo super ekipo, ki ima potencial. Ne bo lahko, marsikaj se lahko zgodi. Naredili bomo vse, da pridemo na vrh.«

Iz Rusije brez kovčkov

V Parizu ženski rokomet nima tradicije, še manj v južnem predmestju Courcouronnes. »Sprva sem hotela igrati nogomet, ker smo imeli v mojem kraju ekipo, ampak potem sem odkrila rokomet in se takoj zaljubila vanj. Metz je bil najboljši klub v Franciji. Je tri ure stran z avtom, uro z vlakom. Rekla sem si, če mi uspe tam, mi lahko povsod. In sem šla.«

Po sedmih sezonah je šla leta 2020 v Rostov-Don, toda vojna v Ukrajini ji je po sezoni in pol pokvarila načrte. »V Rusiji mi je bilo lepo, toda nekatere stvari so bolj pomembne kot rokomet. Moji so bili v skrbeh, Rusijo so izključili iz lige prvakov, zato sem se odločila oditi. Praktično čez noč. Tam sem pustila vse v stanovanju, žal mi je, da se nisem mogla od nikogar posloviti.«

S Francijo je osvojila vse tri največje lovorike. FOTO: Esa Alexander/Reuters

Kariero je nadaljevala pri CSM Bukarešti. »Romunija je bila dobra izkušnja, toda ni se izšlo po mojih željah. Nekako sem v drugi sezoni začutila, da to ni ekipa zame, da ne spadam v sistem in se odločila za spremembo,« si Zaadijeva obeta boljšo vlogo v Sloveniji.

Kakšnih posebnih konjičkov nima. »Zunaj igrišča želim imeti čim bolj običajno življenje. Hočem delati, kar počnejo navadni ljudje. Rada grem po nakupih, v kino, želim se družiti, potovati, imeti tudi čas zase. Pa seveda manikura, masaža. Uživam v majhnih stvareh,« še pove Zaadijeva.