Adžić: Stare zasluge nimajo vrednosti; če ne gremo na F4, se obrnite name

Pred tednom je Krim Mercator praznoval 40. obletnico in zdaj je pred njim 30. zaporedna sezona v najelitnejšem evropskem tekmovanju. Rokometašice so večerno toaleto zamenjala za prepotene modre drese z novim grbom kluba, v soboto bodo za začetek gostovale v Podgorici pri starih znankah iz Podravke. Trener Dragan Adžić je dobil mnoge želene okrepitve in se zaveda, da je v njegovi tretji sezoni vrag vzel šalo. Krim mora zlepa ali zgrda prvič zaigrati na F4 v Budimpešti, vse ostalo bo razočaranje.

Kaj je pred sezono povedal Adžo? Kaj kapetanka Ana Gros? Kakšen je igralski kader Krima, koliko je tujk, koliko novink? Kakšen je uradni jezik v slačilnici? Kateri bodo tekmeci v prvem delu elitnega tekmovanja?