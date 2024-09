Slovenske prvakinje so v Koprivnici hodile po robu

Rokometašice Krima Mercatorja so – kar zadeva točke – uspešno štartale v novo sezono lige prvakinj. V uvodni tekmi so po hudem boju v gosteh zelo srečno s 24:23 (12:9) ugnale igralke Podravke Vegete.

Ljubljančanke so v Koprivnici dolgo hodile po robu, na koncu pa so vendarle osvojile načrtovani točki po golu Grace Zaadi v zadnji minuti. Pičlih trinajst sekund pred koncem dvoboja sta romunski sodnici dosodili sedemmetrovko za gostiteljice, strel Klare Birtić pa je zadel okvir vrat in Ljubljančanke so se veselile srečne zmage.

Ob omenjeni Francozinji je bila pri krimovkah na današnji tekmi na Hrvaškem najbolj učinkovita tudi Tamara Mavsar, ki je tako kot Zaadijeva dosegla pet zadetkov.

Podravka Vegeta – Krim Mercator 23:24 (9:12) Dvorana Fran Galović - Josip Samardžija Bepo, gledalcev 1254, sodnici: Lovin in Satncu (obe Romunija).

Podravka Vegeta: Tucaković, Crnjak, Vuković, Pandža 7 (2), Popović, Birtić 1, Curić, Pletikosić 2 (1), Brkić, Šenvald 3, Vuljak, Šimara 5, Pandža 1 (1), Prkačin 1, Mamić 3, Bešen.

Krim Mercator: Vojnovič, Pandžić, Radičević 3, Stanko 2, Gros 2, Zaadi 5, Mavsar 5, A. Abina 2, N'Diaye, Gutirrez Bermejo 2, Varagić 1, Horaček 1 (1), Ngombele, Grbić 1, Egger.

Sedemmetrovke: Podravka Vegeta 12 (4), Krim Mercator 2 (1).

Izključitve: Podravka Vegeta 6, Krim Mercator 12 minut.

Po tesni zmagi nad najslabšo ekipo v skupinskem delu jih pravi preizkus znanja čaka že čez teden dni, ko bodo slovenske prvakinje v dvorani Stožice gostile rokometašice veliko kakovostnejšega danskega kluba Nyköbing.